El juez Curtis Farber, durante su vista en el tribunal de Manhattan, confirmó que ya hay fecha para realizar el nuevo juicio contra el productor Harvey Weinstein, exhibido en Me Too.

Previamente el productor de cine se enfrentó a una condena de 23 años por delitos sexuales, pero ésta no procedió debido a que su juicio celebrado en abril fue cancelado .

Lo anterior, porque se consideró que Harvey Weinstein, de 72 años de edad quien enfrenta cargos de violación y agresión sexual, no había tenido un juicio justo.

En esta fecha se realizará el nuevo juicio en contra de Harvey Weinstein

Hoy 19 de julio el juez Curtis Farber precisó que el nuevo juicio contra Harvey Weinstein se celebrará el próximo 12 de noviembre de 2024.

En el mes de septiembre se tiene previsto que se detallen las acusaciones en contra del cineasta acusado en Me Too, a fin de realizar una vista previa sobre cuestiones de procedimiento.

Sin embargo, el juez también indicó a los abogados que está dispuesto a adelantar la fecha del proceso, tal como le solicitó la defensa de Harvey Weinstein.

De querer realizarse el nuevo juicio antes 12 de noviembre de 2024, la Fiscalía deberá presentar nuevas pruebas que incriminen al productor, específicamente nuevos testimonios de mujeres que hayan sido víctimas de abusos.

La fiscalía ya había anunciado que busca ampliar los cargos contra el productor de cine, sin que ahondara en detalles.

Harvey Weinstein (Especial)

¿Por qué no condenaron a Harvey Weinstein? Se consideró que el cineasta no tuvo un juicio justo

Aunque Harvey Weinstein cuenta con múltiples señalamientos por parte del movimiento Me Too, se consideró que no le sería impuesta la condena de 23 años de cárcel.

Ello debido a que durante su condena en 2020, el juez llamó indebidamente a declarar a varias mujeres que se consideraban víctimas.

Sin embargo estas acusaciones no formaban parte de los hechos por los que se le juzgaba a Weinstein.

Más de 80 mujeres lo han acusado de acoso, agresión sexual o violación, entre ellas las actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Ashley Judd.