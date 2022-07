La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 128 luego de su comienzo el pasado 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la región ucraniana de Donbás donde viven personas identificadas como prorrusas.

Para este viernes 1 de julio la guerra llega hasta su día 128 en el que se reporta que Ucrania ofrece su suministro de energía a la Unión Europea (UE) ante la falta del gas ruso.

Mientras que se siguen tomando sanciones en contra de Rusia de parte del mundo Occidental, los ataques militares continúan ya que las fuerzas rusas han redoblado su ofensiva sobre la ciudad de Lisichank, el último reducto ucraniano en la región oriental de Lugansk.

Donde atacan desde cuatro direcciones, afirmó hoy el representante en Rusia de la autoproclamada república popular de Lugank (RPL), Rodión Miroshnik.

Inclusive los descubrimientos de cadáveres siguen ya que el asesor del alcalde de Mariúpol informó hoy del hallazgo de otra fosa común con más de cien cuerpos, al tiempo que indicó que las exhumaciones en esta ciudad portuaria ucraniana han quedado paralizadas definitivamente.

En tanto, Ucrania acusa a Rusia de haber matado a al menos 343 niños en el país, y 635 han resultado con heridas de diversa consideración , informó este viernes la Oficina del Fiscal General de Ucrania en su canal de Telegram, informa la agencia local Ukrinform.

“Más de 978 niños se han visto afectados en Ucrania como resultado de una agresión armada a gran escala por parte de la Federación Rusa. Según la información oficial proporcionada por los fiscales de menores, 343 niños han muerto y más de 635 han resultado heridos”, señaló el informe.

También se reporta este viernes dos ataques rusos en la región ucraniana de Odesa, dónde al menos 18 personas murieron y decenas resultaron herida un día después de que las fuerzas rusas abandonaran sus posiciones en una isla clave para controlar las rutas marítimas.

Los ataques ocurrieron unas horas después de que los líderes de la OTAN concluyeran una cumbre en Madrid con el anuncio del presidente estadounidense, Joe Biden, de un paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares para Ucrania.

Volodímir Zelenski dijo que la decisión de los rusos de abandonar la Isla de las Serpientes “cambia considerablemente la situación en el mar Negro”.

“Todavía no garantiza seguridad, no garantiza que el enemigo no regrese. Pero limita considerablemente las acciones de los ocupantes”

Volodímir Zelenski