La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1140 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 8 de abril de 2025, Volodímir Zelenski confirma que ejército ucraniano opera en la región rusa de Bélgorod.

En tanto, las Fuerzas Armadas de Rusia han liberado la localidad de Gúevo, en la provincia de Kursk, al tiempo que siguen propiciando derrotas a las formaciones ucranianas en la zona, comunicó este martes el Ministerio de Defensa ruso.

De acuerdo con la cartera, el poblado fue liberado gracias a los avances de la agrupación de tropas Sever (‘Norte’), que opera en Kursk.

En paralelo, en la zona fueron aniquiladas formaciones de varias brigadas mecanizadas, de tanques, tres brigadas aerotransportadas de asalto y una brigada de defensa territorial de las FF.AA. de Ucrania.

De igual modo, con ataques tácticos operativos y de la aviación del ejército, así como con fuego de artillería, alcanzaron al personal y equipos bélicos ucranianos en diferentes zonas de la provincia de Kursk y de la provincia fronteriza ucraniana de Sumy.

En total, durante los combates en la provincia de Kursk, Ucrania ha perdido más de:

La delegación rusa en las próximas conversaciones entre Moscú y Washington estará compuesta por diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, afirmó este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov destacó que Rusia y Estados Unidos están haciendo grandes esfuerzos para lograr la normalización de sus relaciones.

Al mismo tiempo, indicó que el comienzo de negociaciones sobre control de armas entre Moscú y Washington es por el momento difícil de imaginar, ya que para ello se necesita un cierto nivel de confianza.

Previamente, ya se han celebrado varias rondas de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Se prevé que la próxima tenga lugar el jueves 10 de abril en Estambul.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes que no está “contento con todos los bombardeos de la última semana” que ha efectuado el Ejército ruso en Ucrania y afirmó que “son una cosa horrible” y que no sabe “qué está pasando allí”.

“No me gusta lo que está pasando con los bombardeos. Están bombardeando como locos ahora mismo. Están bombardeando. No sé qué está pasando allí. No es una buena situación”

Donald Trump en reunión Netanyahu ante posibilidad de reunirse con Vladimir Putin