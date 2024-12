La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1015 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy miércoles 4 de diciembre 2024, Ucrania mete más presión a la OTAN para tomar “decisiones históricas” en lugar de contactar con Rusia.

En tanto, Alemania podría enviar sus fuerzas de pacificación a Ucrania para hacer cumplir el posible alto el fuego entre Moscú y Kiev, informó este miércoles Die Welt, citando a la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock.

Además, algunos países europeos están discutiendo la posibilidad de enviar sus tropas a Ucrania, y que ya se iniciaron las discusiones preliminares sobre la necesidad de asegurar la ejecución de un posible cese al fuego entre las partes del conflicto, si es que en algún momento se llega a concretar.

Ucrania acusa a Rusia de torturar hasta la muerte a un alcalde

Ucrania acusó el miércoles a Rusia de haber torturado hasta la muerte al alcalde de una ciudad del sur del país, detenido por las fuerzas rusas en 2022, y cuyo cuerpo fue restituido recientemente por Moscú en un canje.

Yevgen Matveiev, alcalde de Dniprorudne, “fue detenido en cautiverio por los ocupantes durante dos años y ocho meses y torturado hasta la muerte. En un último canje, su cuerpo fue entregado a Ucrania”, afirmó en Telegram Ivan Fedorov, gobernador de la región meridional de Zaporiyia.

La localidad de Dniprorudne, cuya población estimada antes de la guerra era de 17 mil 700 habitantes, está en la región de Zaporiyia, que Moscú anexionó parcialmente en 2022.

Fedorov presentó al alcalde fallecido como a un “auténtico patriota”.

“Durante la ocupación, no se fue de la ciudad ni dejó a sus habitantes, e hizo todo lo posible para garantizar la vida de la comunidad”, explicó en su mensaje.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace casi tres años, y a pesar de los violentos combates, Kiev y Moscú siguen intercambiando regularmente prisioneros de guerra y los restos de soldados y civiles muertos. El último canje fue a finales de noviembre.

Vladimir Putin (ALEXANDER NEMENOV / EFE)

OTAN asegura que Rusia apoya el programa nuclear de Corea del Norte a cambio de tropas

El secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, afirmó este miércoles que Rusia ofrece a Corea del Norte apoyo a su programa nuclear a cambio del envío de tropas para la guerra contra Ucrania.

“A cambio del envío de tropas y armamento, Rusia está proporcionando a Corea del Norte apoyo para su programa nuclear y de misiles”, dijo Rutte tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN.

Los ministros cerraron este miércoles una reunión de dos días en qué hablaron sobre la situación en Ucrania, que busca conseguir una posición de fuerza antes de eventuales negociaciones con Rusia para poner fin al conflicto.

En una conferencia de prensa, Rutte dijo que es necesario garantizar a Ucrania “apoyo suficiente como par cambiar de una vez la trayectoria de este conflicto”.

La reunión que finalizó este miércoles fue la última de este tipo antes que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se instale de nuevo en la Casa Blanca.

Trump puso en duda la continuidad del apoyo estadounidense a Ucrania y defiende un rápido fin negociado para el conflicto, y por ello Ucrania busca desesperadamente una posición de fuerza.

Corea del Norte ratifica su pacto con Rusia que incluye asistencia militar mutua (GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KRE / EFE)

Ucrania mete más presión a la OTAN para tomar “decisiones históricas” en lugar de contactar con Rusia

Ucrania instó a la OTAN a tomar “decisiones históricas” en su apoyo frente a Rusia el mismo día en que dejó claro que no aceptará ninguna alternativa a la plena integración en la Alianza, y criticó que dirigentes aliados hayan contactado recientemente al presidente ruso, Vladimir Putin, o visitado Moscú.

“Necesitamos fuertes decisiones históricas en vez de llamar a Putin o visitar Moscú”, indicó el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, en una declaración ante la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de participar en un Consejo OTAN-Ucrania.

Los ministros de Exteriores de la Alianza celebran el martes y el miércoles una reunión en Bruselas para abordar el apoyo a Ucrania.

Sibiga lanzó esa crítica después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, telefoneara a Putin o de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, lo visitara al comienzo de la presidencia de turno de su país del Consejo de la Unión Europea este semestre.

El jefe de la diplomacia ucraniana también subrayó ante Rutte que su país necesita 19 sistemas de defensa aérea adicionales para defender nuestras infraestructuras estratégicos de energía, visto que Putin pretende “utilizar el frío del invierno como arma”.

Antes de la reunión, el ministerio de Exteriores de Ucrania publicó una declaración en la que aseguró que Ucrania “no aceptará ninguna alternativa, sucedáneo o sustituto de la plena integración de Ucrania en la OTAN”.

Además, consideró que “también es la única oportunidad de detener la erosión de los principios clave de la no proliferación nuclear y restaurar la confianza en el desarme nuclear”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había aludido recientemente en una entrevista a la posibilidad de que la Ucrania libre pueda integrarse en la OTAN y que, en un futuro, pudiera recuperar mediante la negociación con Rusia los territorios del este que tiene ocupados.

No obstante, no hay acuerdo entre los aliados para invitar ya a Ucrania, que sigue siendo un país en guerra, pese a que fuentes diplomáticas aliadas consideran que la opción aludida por Zelenski no es descabellada.