En Estados Unidos, un grupo de científicos detectó químicos nocivos en juguetes y comida enlatada que se vendía en tiendas de descuento.

Esto fue dado a conocer en el reporte “Toxic Chemical in Dollar Store Products 2022″ de la coalición Campaign for Healthier Solutions, donde se analizaron de 226 artículos.

Cabe destacar que los productos estudiados fueron juguetes para niños y alimentos enlatados de los cuales al menos 120 presentaban sustancias químicas dañinas.

Tiendas de dólar en Estados Unidos (Campaign for Healthier Solutions / YouTube )

José Bravo, coordinador nacional de Campaign for Healthier Solutions, señaló la alarmante que significa que haya productos nocivos en tiendas de descuento en Estados Unidos.

“Como padre, debería poder comprar un producto sin esperar envenenar a mi hijo”.

Fueron algunas de las palabras de José Bravo, líder de la organización comunitaria que busca eliminar las sustancias peligrosas en los productos que se comercializan.

Tiendas de dólar en Estados Unidos (Campaign for Healthier Solutions / YouTube)

Detectan plomo y ftalatos en juguetes y alimentos enlatados en tiendas de dólar en Estados Unidos

El reporte de la coalición Campaign for Healthier Solutions indicó que las principales sustancias que se encontraron en productos de las tiendas de dólar fueron: plomo y ftalatos.

Ambos químicos son dañinos para la salud, principalmente, la de los niños, ya qu e influyen directamente en el desarrollo de cáncer.

Otra de las sustancias encontradas en el análisis de juguetes para niños vendidos en tiendas de descuento en Estados Unidos fue el: cloruro de polivinilo (PVC) .

Dicho elemento, que altera el sistema endócrino, se detectó en una dentadura de broma que se vende para niños de 4 años en adelante.

Tiendas de dólar en Estados Unidos (Campaign for Healthier Solutions / YouTube )

Para Jeff Gearhart, investigador del Ecology Center Healthy Stuff Lab, grupo encargado de analizar los productos, es un verdadero problema que se utilizan aún este tipo de sustancias.

De igual manera, para este especialista es necesario que toda la población tenga acceso a productos más saludables y seguros, sin importar del costo que pague por una mercancía.

Cabe destacar que otros productos que mostraron ser nocivos en el reporte del “Toxic Chemical in Dollar Store Products 2022″ fueron los alimentos enlatados.

Algunos contenían bisfenol bisfenol A (BPA). Utensilios de cocina antiadherentes y paquetes palomitas de maíz presentaron perfluoroalquiladas (PFAS).