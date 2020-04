Autoridades de salud de EU recomiendan usar cubrebocas; es opcional, dice Trump

El Centro de Control de Enfermedades de EU recomendó el uso de cubrebocas a los norteamericanos, Trump señala que es sólo "una recomendación".

Autoridades sanitarias del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), recomendó a los norteamericanos el utilizar cubrebocas en la vida diaria en el marco de la emergencia causada por la propagación del coronavirus.

Sin embargo, el presidente Donald Trump señaló que el uso de las mascarillas entre la población se llevará a cabo de forma voluntaria.

“Con los cubrebocas, será una cosa voluntaria. Puedes hacerlo. Puedes no hacerlo. No tienes que hacerlo. Yo elijo no hacerlo. Puede ser algo bueno. Es únicamente una recomendación, algo voluntario”: Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos

Trump señaló que se siente escéptico de utilizar el cubrebocas en reuniones con presidentes y primeros ministros, en su labor como mandatario.

“Utilizar cubrebocas mientras saludo presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas, no lo sé. De alguna manera, no lo veo para mi mismo”. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos

El anuncio del Centro de Control de Enfermedades se contrapone radicalmente con la posición anterior de las autoridades norteamericanas, quienes señalaron que solo las personas infectadas con coronavirus y los profesionales de la salud deberían utilizar mascarillas.

Sin embargo, expertos en la salud de países como Corea del Sur han señalado que no entienden porqué países de Europa y los propios Estados Unidos no normalizan el uso de los cubrebocas entre su población.

También se desconoce que repercusión tendrá el hecho de que Trump insista en que el uso de los protectores faciales es algo opcional.

En estos momentos, Estados Unidos es el país del mundo con más casos confirmados de coronavirus Covid-19, con 276 mil 965 casos y 7 mil 391 fallecidos en total.