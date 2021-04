Eslovaquia acusa a Rusia de darles dosis de Sputnik V distintas a las descritas en The Lancet

Rusia acusa a Eslovaquia de incurrir en un “acto de sabotaje” y una “campaña de desinformación”.

El Instituto Estatal de Control de Medicamentos (SIDC, por su sigla en inglés) de Eslovaquia recomendó no aplicar las dosis recibidas de la vacuna Sputnik-V por considerar que no corresponden a las descritas en la revista The Lancet.

Las autoridades sanitarias de Eslovaquia señalaron que hay imprecisiones en la información recibida, a la que calificaron como “errónea o incompleta”.

En un informe, el organismo regulador eslovaco indicó que las dosis recibidas de Sputnik V tampoco eran idénticas a las proporcionadas a la Agencia Europea de Medicamento (EMA, por su sigla en inglés), que está evaluando una posible autorización del fármaco en la Unión Europea

Eslovaquia recibió 200 mil dosis de la vacuna contra el Covid-19 Sputnik V desde el 1 de marzo; sin embargo no ha aplicado ninguna por dichas inconsistencias.

El pasado 2 de febrero, la revista The Lancet confirmó una eficacia del 91.6 por ciento para la vacuna Sputnik V.

Rusia pide a Eslovaquia devolver dosis de Sputnik V

Rusia pidió al gobierno de Eslovaquia devolver el lote de 200 mil dosis de la vacuna Sputnik V debido a violaciones del contrato.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) argumentó que el regulador eslovaco incurrió en una violación del contrato al probar la vacuna Sputnik V en un laboratorio que no estaba acreditado oficialmente en la Unión Europea.

“"RDIF ... envió una carta el 6 de abril de 2021, pidiéndoles que devolvieran la vacuna debido a los múltiples incumplimientos de contrato, para que pueda ser utilizada en otros países" RDIF

Además, sostuvo que lo mencionado por el regulador de Eslovaquia, SIDC, “son noticias falsas”, por lo que consideró tales acusaciones como un “acto de sabotaje” y una “campaña de desinformación”.

“Todos los lotes de Sputnik V tienen la misma calidad y pasan un exhaustivo control de calidad en el Instituto Gamaleya. La calidad de Sputnik V ha sido confirmada por reguladores de 59 países”, publicó la cuenta oficial de la vacuna en Twitter.

Rusia enfatizó en que espera que Eslovaquia “resuelva sus diferencias internas” y considere que “las vacunas deberían salvar vidas, no ser utilizadas en geopolítica y luchas internas”.

Tras las recientes problemáticas relacionadas al fármaco de AstraZeneca, la Unión Europea podría autorizar la vacuna Sputnik V.