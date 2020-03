La doctora Elizabeth Schneider pidió a la gente tomar la enfermedad con la seriedad debida, pero no entregarse a actitudes alarmistas.

México.- Una mujer estadounidense que enfermó y luego se curó de coronavirus pidió a la población de su país tomar con la debida seriedad el avance de la enfermedad y aislarse de otras personas en caso de presentar síntomas, pero no caer en pánico ni en especulaciones.

La doctora en bioingeniería Elizabeth Schneider, de 37 años de edad, es residente de Seattle (noroeste), la ciudad con el mayor número de muertes por Covid-19 registrados en la unión americana.

En entrevista para AFP, la doctora indicó que pretende dar “un poco de esperanza” con su experiencia y resaltar que contagiarse de la enfermedad no es una sentencia de muerte ni mucho menos.

“No es algo de lo que no se debe hablar por completo, porque hay muchas personas de edad avanzada o con problemas de salud subyacentes. Eso significa que necesitamos estar más atentos para quedarnos en casa, aislarnos de los demás”. Elizabeth Schneider

Mujer de Seattle se curó de coronavirus Covid-19 sin necesidad de acudir al hospital

Elizabeth Schneider relató a la agencia de noticias que el 25 de febrero comenzó a tener síntomas similares a los de la gripe, tres días después de acudir a una fiesta donde otras cinco personas resultaron contagiadas de coronavirus.

Me desperté y me sentía cansada, pero no era más de lo que normalmente uno siente cuando tiene que levantarse e ir a trabajar Elizabeth Schneider

Conforme avanzó el día, sus síntomas se agudizaron y decidió dejar su oficina para ir a casa; por la tarde, su situación no mejoró: “comencé a temblar incontrolablemente, y sentía escalofríos y hormigueos en las extremidades”.

Sin embargo, se trató con medicamentos de venta libre y se recuperó en unos días de la enfermedad con simple reposo; fue hasta días después cuando se enteró por Facebook que un conocido que asistió a la fiesta arriba mencionada había dado positivo a coronavirus.

Entonces, decidió ir a un hospital y hacerse la prueba para confirmar que había adquirido el virus pero se negaron porque ya no tenía los síntomas. Finalmente, decidió inscribirse en un programa de investigación llamado Seattle Flu Study; le enviaron un kit de hisopo nasal, mismo que devolvió por correo y que sirvió para confirmar que es portadora.

Como no era de gravedad su caso, simplemente se le instruyó a permanecer en casa “al menos siete días después del inicio de los síntomas, o 72 horas después de que desaparecieran”.

80% de los casos de coronavirus no son graves, estiman autoridades

Reflexionando sobre su experiencia, la doctora señaló que lo más importante es no entrar en pánico y saber que la mortalidad por coronavirus es incluso baja si se le compara con otras epidemias. Asimismo, agregó:

"Si cree que lo tiene, probablemente lo tenga y debería hacerse la prueba. Si sus síntomas no son potencialmente mortales, quédese en casa, tome medicamentos de venta libre para bajar la fiebre, beba mucha agua, descanse mucho y vea todos los programas en la tele que quiera ver”. Elizabeth Schneider