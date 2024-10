Mia Khalifa -de 31 años de edad- publicó un controversial video que no le va a gustar a los soldados y marinos de Estados Unidos.

Y es que a través de su perfil de Instagram, la influencer de origen libanes reprochó a los soldados por pelear guerras en países que no les pertenecen.

El mensaje de Mía Khalifa no sólo estuvo dedicado al Ejército, pues también le mandó un severo mensaje al gobierno de los Estados Unidos; acá te damos los detalles.

Mía Khalifa genera revuelo por sus comentarios hacia los soldados de Estados Unidos

“Buenos días a todos los que no están en el Ejército de Estados Unidos”, es sólo la parte inicial del controversial video que compartió Mía Khalifa.

Y es que, según la influencer, sus saludos solo están dirigidos a personas que se encuentran en casa, y no para los soldados que están luchando una guerra en tierras extranjeras por un país a quien no le interesan.

Mía Khalifa no sólo se lanzó contra los soldados, pues aseguró que al gobierno de Estados Unidos no le interesa ni la vida ni la salud mental de los elementos.

“Esperemos que cuando vuelvas aquí con estrés postraumático [...] Veamos cuanto se preocupan por ti” dijo Khalifa y añadió:

“Veamos qué te dicen que hagas con tu cerebro roto de ir a pelear una guerrea que no es tuya” Mía Khalifa

“Te van a decir que hagas ejercicios de respiración porque al gobierno no le importas una vez que ya no puedes morir por ellos. No se preocupan por ti”, remató Mía Khalifa.

Mia Khalifa también ha mostrado su descontento con Israel por la guerra contra Palestina

Mía Khalifa ha criticado la nula visibilidad de la violencia en Palestina por parte de Israel, país al que ha calificado como colono y sionista desde que inició la guerra.

“Si puedes observar la situación en Palestina y no estar del lado de los palestinos, entonces estás en el lado equivocado” fue uno de los comentarios que desató mayor revuelo.

“La tierra por la que necesitas matar no es tuya, la tierra por la que estás dispuesto a morir es de Palestina”, dijo Mia Khalifa en referencia a los soldados israelíes a través de su perfil de X.