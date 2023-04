¿Donald Trump puede ser presidente de Estados Unidos si llega a ser condenado por un crimen? Acá te contamos cuál podría ser el futuro del ex mandatario .

Este martes 4 de abril, Donald Trump se entregó ante una corte de Nueva York para que se inicie el proceso en su contra por el caso de presuntos pagos para silenciar a la actriz porno, Stormy Daniels.

Debido a lo anterior, se ha abierto el cuestionamiento sobre lo que podría ocurrir con Donald Trump y sus aspiraciones de competir para un segundo periodo como presidente de Estados Unidos.

Pero, de ser declarado culpable y en consecuencia condenado por dicho crimen, ¿Donald Trump puede ser presidente?

Donald Trump (SETH WENIG / AFP)

Tribunales no han resuelto si Donald Trump puede o no competir para un segundo periodo presidencial

Hasta el momento los tribunales no han resuelto si Donald Trump es culpable o no, del crimen de sobornos para evitar declaraciones ante la justicia en su contra.

Debido a dicha situación, el futuro de Donald Trump y sus aspiraciones para ser presidente de Estados Unidos para un segundo periodo se mantienen en vilo .

Y es que en la misma justicia de Estados Unidos, aún no se ha determinado si en caso de ser declarado culpable, el empresario puede continuar en la lucha por la presidencia.

A pesar de que de momento no hay una respuesta definida , el consenso es que el ex mandatario no tiene ningún impedimento legal para competir en las elecciones y ser elegido presidente.

Constitución de Estados Unidos no contempla impedimentos legales para Donald Trump

Históricamente, en Estados Unidos se han registrado distintos casos de figuras que cuentan no solo con acusaciones penales, sino sentencias y pese a ello, fueron candidatos y aparecieron en las boletas .

En 1920, Eugene Debs , un candidato socialista, obtuvo más de 900 mil votos en una campaña presidencial que llevó a cabo mientras se encontraba encarcelado por acusaciones de espionaje.

Dicho caso, como podría ocurrir con Donald Trump, se libró bajo el argumento jurídico de que en la Constitución no se incluye una norma que impida competir a personas con cargos en su contra.

En ese sentido, la Constitución refiere que quienes aspiren a ser presidentes, solo tienen 3 condiciones, siendo las siguientes:

Tiene que haber nacido en Estados Unidos

Tiene que haber residido en el país al menos 14 años

Tiene que tener 35 años o más

Es por lo anterior que si bien hasta el momento no hay una posición fija sobre lo que podría ocurrir con Donald Trump, se prevé que el magnate sí pueda participar en las elecciones y ser presidente .