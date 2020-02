¿De qué acusa EU a Julian Assange, fundador de WikiLeaks?

Las audiencias del fundador de WikiLeaks se celebrarán a lo largo de la semana, pero sería hasta mayo cuando se resuelva la situación

El pasado lunes 24 de febrero comenzó el juicio contra Julian Assange para el proceso de extradición de Londres a Estados Unidos. El fundador de WikiLeaks es acusado por el gobierno norteamericano de filtrar documentos confidenciales de actividades diplomáticas y militares.

James Lewis, abogado de Washington, acusa al activista australiano de piratear y publicar información confidencial de Estados Unidos; situación que puso en peligro la integridad de personas que controlaban información de Al Qaeda o el régimen de Irán.

VIDEO. Estados Unidos pidió a Londres la extradición de Julian Assange por 18 presuntos delitos de espionaje y conspiración para cometer intrusión informática. Si es declarado culpable, puede ser condenado a 175 años de cárcel. pic.twitter.com/9Za876d72R — OPR (@OPR_Noticias) February 25, 2020

Julian Assange fue detenido en 2010 en Reino Unido por petición del gobierno de Suecia en un caso de presuntos delitos sexuales. Durante la última década, el fundador de WikiLeaks estuvo bajo arresto domiciliario y luego como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde el mes de septiembre, el activista de 48 años estuvo preso en la prisión de Belmarsh en la capital inglesa por 18 cargos. Pese a las acusaciones, Assange ha recibido apoyo de diarios como The New York Times, The Guardian y asociaciones como Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional.

Cronología sobre el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sobre quien pesa un pedido de extradición de Estados Unidos, que será examinado por un juez a partir del lunes - @AFPespanol pic.twitter.com/ETlELcbW4Z — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) February 23, 2020

Edward Fitzgerald, abogado defensor de Julian Assange niega que haya puesto vidas en riesgo. El juicio del fundador de WikiLeaks continuará durante la semana y podría ser hasta mayo cuando se resuelva el caso y posible extradición a Estados Unidos.