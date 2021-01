Estados Unidos obligará a usar cubrebocas en todo transporte público para combatir la pandemia de coronavirus

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitieron este 30 de enero una orden que hace obligatorio el uso de cubrebocas en cualquier modalidad de transporte público en todo el territorio del país para reducir los contagios de coronavirus.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el CDC hizo obligatorio el uso de cubrebocas en todo tipo de transporte público para combatir la pandemia de coronavirus, medida que entrará en vigor a partir del próximo lunes y será efectiva para:

Aviones

Trenes

Autobuses

Taxis

Viajes compartidos

Metros

Transbordadores

Barcos

¿Es obligatorio usar cubrebocas en el transporte público de Estados Unidos?

Los CDC dieron a conocer este 29 de enero que el uso de cubrebocas será obligatorio en todo transporte público de Estados Unidos, lo que marcará una diferencia entre las políticas de Joe Biden y Donald Trump respecto al coronavirus.

En un comunicado, los CDC señalan que usar cubrebocas en todo sistema de transporte público “protegerá a los estadounidenses y brindará la confianza de que podemos viajar de nuevo de manera segura incluso durante esta pandemia”.

“Por lo tanto, requerir mascarillas nos ayudará a controlar esta pandemia y ayudará a reabrir la economía de Estados Unidos”. CDC

Además, se destacó que no cumplir con el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público constituirá “una violación de la ley federal” de Estados Unidos, si bien no especificaron si habrá arrestos por no seguir la orden.

Las únicas excepciones a la regla serán para personas que coman, beban o tomen medicamentos mientras se encuentren en cualquier tipo de transporte público en Estados Unidos, o bien para comunicarse con personas con discapacidad auditiva.

Estados Unidos lidera las estadísticas de casos y muertes por coronavirus por país, con 25 millones 971 mil 202 contagios confirmados hasta este 29 de enero, casi la cuarta parte de lo reportado a nivel mundial.

Además, hasta ahora han muerto por coronavirus más de 2 millones 200 mil personas por coronavirus en Estados Unidos, más de la quinta parte de las muertes registradas en todo el mundo.