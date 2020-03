Coronavirus podría transmitirse por aire: Estudio

Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud en EU indica que el aire sería uno de los medios de propagación del nuevo brote de coronavirus.

México.- Un estudio desarrollado por los centros de salubridad en EU indica que el nuevo brote de coronavirus podría transmitirse por aire, pues es estable en aerosoles y superficies durante varias horas y días.

El estudio se publicó en la revista The New England Journal of Medicine donde participaron expertos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, además de las universidades de California y Princeton.

La investigación encontró que el SARS-CoV-2 que origina la enfermedad Covid-19 se puede detectar en los aerosoles hasta 3 horas y en el cobre hasta 4, mientras en el cartón permanece por 24, ademas en el plástico y el acero inoxidable puede albergarse de dos a tres días.

Los resultados de la investigación en EU sugieren que la población podría contagiarse con el virus mediante el aire o tocando objetos contaminados por este.

¿Cómo se realizó el estudio sobre coronavirus en EU?

El estudio se realizó mediante una comparación del nuevo brote con aquel que causó la epidemia de SARS, SARS-CoV-1 , originado también en China entre el 2002 y 2003.

El brote de SARS se erradicó mediante el seguimiento intensivo de las vías de contacto y el aislamiento de los infectados a tal punto que desde 2004 no se ha detectado ningún caso, recupera la agencia EFE.

El experimento demostró a los investigadores de los centros de salubridad que los virus se comportan de manera similar, pero no explica por qué el brote de coronavirus (Covid-19) es mayor.

Los investigadores estadounidenses simularon durante el estudio los contactos que una persona infectada puede tener con superficies en la casa o el hospital si tose o toca los objetos, tras lo cual analizaron el tiempo de permanencia del virus.

Transmisión mayor de coronavirus porque no se reconocen síntomas

El análisis de las observaciones llevó a la conclusión de que el nuevo brote está ocasionando mayores contagios porque los infectados podrían estar transmitiéndolo antes de que reconozcan los síntomas y por ende, las medidas de control para la propagación son menos efectivas que con el SARS.

De hecho, la mayoría de los casos secundarios de transmisión de coronavirus ocurrieron en entornos comunitarios más que en sanitarios.

De momento, el foco mundial de la pandemia es el continente europeo pues Italia contabiliza 29 mil casos, seguida de 9 mil casos en España, 5 mil 400 en Francia y 4 mil 900 en Alemania.