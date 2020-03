La red social pidió a sus 5 mil empleados trabajar desde casa, como parte de un esfuerzo para mantener a los trabajadores a salvo del coronavirus.



La empresa de tecnología Twitter ha solicitado a la totalidad de sus 5 mil empleados el trabajar desde casa, como parte de un esfuerzo para prevenir infecciones de coronavirus en sus filas.

Sin embargo, el trabajar desde casa será obligatorio únicamente para sus trabajadores ubicados en Hong Kong, Japón y Corea del Sur, lugares en donde se encuentran un mayor número de casos de la enfermedad.

El anuncio fue hecho por la encargada de recursos humanos Jennifer Christie, mediante una publicación en el blog oficial de la empresa.

Christie señaló que la empresa hará todo lo posible para optimizar labores de la empresa para trabajo remoto.

“Reconocemos que trabajar desde casa no es ideal para algunas funciones del trabajo. Para esos empleados que prefieran, o necesiten venir a las oficinas, estas permanecerán abiertas para el trabajo”. Jennifer Christie, Recursos humanos de Twitter

El anuncio de Twitter llega después de que la segunda red social más importante del mundo suspendiera todos los viajes de trabajo no esenciales para sus empleados. Twitter también anunció que no participará en la edición 2020 de la conferencia de tecnología South by Southwest.

Otras empresas como Google y Amazon también han suspendido los viajes de trabajo no esenciales durante la emergencia de salud. Sin embargo, este anuncio de Twitter va más allá de las precauciones que otros gigantes tecnológicos han tomado en los Estados Unidos ante el avance de la enfermedad.

Al momento, el coronavirus ha matado a seis personas en los Estados Unidos. La mayoría pertenecían a un hogar para personas de la tercera edad en el estado de Washington, en donde fallecieron cuatro personas.