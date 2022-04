“Congela” sus pezones con desodorante Axe y se le caen

En la ciudad de Liverpool, un joven sufrió la perdida de sus pezones, hace 4 años, al aceptar el reto de congelarlos con dos latas de desodorante corporal Axe.

Reportes del medio Newsweek señalan que el adolescente de 15 años fue retado por su compañero de clase a vaciar el spray Axe en sus pezones.

Dicha situación le provocó daño corporal ya que sus pezones, simplemente, se cayeron.

En una declaración, el propio joven asegura que en los vestuarios de su escuela su compañero lo roció en los pezones con dos latas de Axe.

En un primer momento, según el testimonio del adolescente recogido por periódico Liverpool Echo, sus pezones se veían muy similar a una verruga y se sentían con fríos.

“Al principio solo hace frío. Y luego comienza a arder. Luego, el chico que en estaba congelando mis pezones, me los sacudió. Y ahí fue cuando se me cayeron los pezones”.

Este joven que roció desodorante Axe en su cuerpo, también admitió que el dolor y decoloración de sus pezones fue de manera inmediata.

El joven que congeló sus pezones con Axe y que se le cayeron asegura que quiso lucirse con sus amigos y su primera novia de la escuela.

No obstante, con el paso de los años, este adolescente admite que no hizo lo correcto: “Ahora que lo recuerdo, es estúpido, sucedió. Ahora no tengo pezones”.

En declaración para el medio Liverpool Echo, el joven estudiante que ahora tiene 19 años, declaró que la noticia de la caída de sus pezones se regó por toda su escuela.

Al llegar a su clase de Alemán todos los alumnos sabían que había rociado sus pezones con Axe . Pero la cosa no quedó ahí.

Esto porque el pecho del adolescente comenzó a sangrar. Hecho que fue notado de inmediato por sus compañeros de clase.

“Solo me estoy relajando, y luego la gente dice: ‘Tu camisa está sangrando’. Y solo veo dos manchas de sangre en mis dos pezones”.

Cabe destacar que este no es el primer caso reportada de perdida de pezones, ya que un usuario de Tumblr escribió que le había sucedido algo similar .

Ante tal situación, la revista ‘Men´s Health’ hizo una investigación en 2017 para comprobar si el desodorante Axe tenía esos efector corporales.

Por su parte, el doctor Joshua Zeichner, director de Investigación Cosmética y Clínica en Dermatología en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, destaco lo siguiente.

Él aseguró que Axe incluye contiene ingredientes en su fragancias, los cuales pueden provocar irritación y picazón cutánea.

Sin embargo, este médico señaló que era poco probable que se pudieran perder los pezones al rociarlos con Axe.

Esto porque los pezones tendrían que sufrir necrosis tisular por congelación a muy bajas temperaturas. No obstante, el caso del joven pone un poco en entredicho sus afirmaciones.

Con información de Newsweek.