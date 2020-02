Confirman primer caso de coronavirus de "origen desconocido" en el norte de California

Hasta el momento las autoridades no tienen claro cómo pudo haberse contagiado la persona infectada.

México.- Autoridades de California, Estados Unidos (EU), confirmaron el primer caso de coronavirus de "origen desconocido" en el norte de dicho estado.

De acuerdo con The Washington Post, el paciente infectado no estuvo expuesto con alguna persona contagiada ni viajó recientemente a alguno de las zonas conocidas como nicho de infección, por lo que no queda claro cómo pudo haber contraído la enfermedad.

El caso fue confirmado por un vocero de los Centros de Prevención y Control de enfermedades, quien confirmó que la persona contagiada se ubica en el norte de California, aunque no precisó la ciudad o el condado . De manera extraoficial se sospecha que la persona en cuestión pudo haberse contagiado en una comunidad local donde el virus podría haberse "dispersado".

Hasta el momento suman 58 los casos de coronavirus en territorio estadounidense , la mayoría de ellos de personas con viajes recientes a China o Italia, país de origen y otro con gran repercusión del virus.

En China suman 2, 715 el número de muertos por la enfermedad, misma que según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene todas las características para convertirse en una pandemia en los próximos días.

La preocupación sobre las consecuencias económicas del brote ha provocado una gran cantidad de ventas esta semana en Wall Street, mismas que borraron las ganancias acumuladas por el mercado en lo que va del año.

El virus sigue propagándose y amenaza con perjudicar la producción industrial, los gastos de los consumidores y los viajes.