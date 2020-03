El Cirque du Solei anunció el despido de 2 mil 600 empleados para evitar la propagación del Covid-19

Luego de que El Cirque du Solei anunciara la suspensión de presentaciones en vivo en todo el mundo por el brote de coronavirus -programadas en Francia, Alemania, Viena y Estados Unidos-, ahora han anunciado el despido temporal de dos mil 600 empleados.

Más de mil 400 técnicos y mil 200 artistas han sido despedidos temporalmente tras el anuncio del pasado 15 de marzo de suspender giras internacionales, así como de sus shows permanentes en Las Vegas como ‘Mystére’, ‘O.Zumanity’, ‘KÁ’, ‘The Beatles LOVE’, ‘Michael Jackson ONE’ y ‘Blue Man Group’.

MISE À JOUR 14 MARS 2020: Dès le début de l’éclosion du coronavirus, nous avons pris des mesures rigoureuses afin de protéger nos équipes de travail et nos fans. pic.twitter.com/ZnaShKIxNd — Cirque du Soleil (@Cirque) March 15, 2020

Tanto la cancelación como el despido de sus empleados no tiene una fecha de retorno pues hasta que no se controle la pandemia del Covid-19, las actividades para El Cirque du Solei estarán detenidas indefinidamente, esto como una manera de prevención para evitar que la salud de sus colaboradores así como del público asistente se vea afectado.

Esto de acuerdo al diario The Gazette de Montreal en donde han explicado que

“La compañía ha cerrado indefinidamente todas sus operaciones hasta que se controle el coronavirus y que sus artistas, empleados y el público no estén más en riesgo. Seguiremos monitoreando y evaluando la situación para determinar cuándo se reanudarán los espectáculos” Cirque du Solei

Sin embargo, la sede que posee en Canadá no se verá tan afectada ni para sus mil 600 empleados de base en Montreal pues solo fueron despedidas 100 personas que laboraban en el espectáculo ‘Under The Same Sky’.