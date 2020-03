Declara Chile estado de catástrofe para enfrentar coronavirus

Las autoridades llevarán a cabo medidas como restringir las reuniones en espacios públicos.

México.- Chile declaró estado de catástrofe para enfrentar el nuevo coronavirus, que tiene actualmente 238 casos confirmados en esa nación.

El Covid-19 continúa extendiéndose con rapidez en el mundo y en 162 países se reportan más de 190 mil casos de contagios, en tanto que la cifra de muertes roza los 8 mil, mientras que la de los recuperados ronda en los 82 mil.

Ante este panorama, el presidente de Chile, Sebastián Piñera declaró estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el país para hacer frente a la propagación del virus.

Son tiempos que requieren unidad y no división

Al declarar el estado de catástrofe, Sebastián Piñera emitió un mensaje, del que da cuenta CNN, en el que hizo un llamado a la unidad de todos los chilenos.

De acuerdo con el presidente de Chile, en los tiempos actuales de crisis por el coronavirus, en que está en juego la salud y la vida de los habitantes de ese país, "estoy seguro que todos compartimos que deben ser tiempos que requieren unidad y no división, liderazgo y no dispersión, colaboración y no enfrentamiento".

El mandatario abundó que debe haber responsabilidad en la toma de decisiones y no improvisaciones sin análisis.

Además hizo votos porque permanezca la generosidad y no egoísmo, "tranquilidad y disciplina de todos los compatriotas para poder enfrentar en buena forma esta pandemia".

Estado de catástrofe tendrá vigencia de 90 días

Según se ha reportado, el estado de catástrofe por el coronavirus en Chila, dará inicio a partir de las 0:00 horas de este jueves 19 de marzo, con una vigencia de 90 días.

De esta manera, las autoridades llevarán a cabo las siguientes medidas: