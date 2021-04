Las autoridades de Chile anunciaron que el cierre de fronteras será por 30 días.

El gobierno de Chile informó el 1 de abril de 2021 que cerrará las fronteras debido al aumento de casos de Covid-19 que hay en el país. El cierre inicia el lunes 5 de abril y durará 30 días.

La subsecretaria de prevención del delito de Chile, Katherine Martorell , informó en conferencia del cierre de fronteras y otras medidas sanitarias como el toque de queda a las 21:00 horas, con la intención de disminuir el número de contagios de Covid-19.

Chile cierra fronteras e impone toque de queda

Con el cierre de fronteras se establece que ningún ciudadano de Chile, residente extranjero o ningún extranjero no residente podrán salir del país. En el caso de los extranjeros no residentes tendrían que presentar pruebas negativas Covid-19 así como un permiso para salir.

"Cierre de fronteras:

A partir del lunes 5 de abril a las 05:00 am, se prohibirá el ingreso de extranjeros no residentes a Chile y no estará autorizada la salida del país, salvo cuando existan situaciones extraordinarias"

@Minrel_Chile

⚠️CIERRE DE FRONTERAS | A partir del lunes 5 de abril a las 05:00 am, se prohibirá el ingreso de extranjeros no residentes a Chile 🚫✈️ y no estará autorizada la salida del país, salvo cuando existan situaciones extraordinarias. Más información aquí 👉 https://t.co/IPVLuUTIHp pic.twitter.com/fXCsE3JXZt — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) April 1, 2021

Habrá permisos especiales para salir de Chile

Se van a restringir los viajes al extranjero en todo el país, sin embargo se podrá solicitar un permiso extraordinario en la comisaría virtual chilena para salir del país.

“Esta situación extraordinaria solo puede ser porque es fundamental para el país, porque hay una medida humanitaria de por medio o porque es esencial para la salud o porque el que sale no vuelve” Katherine Martorell

A pesar de que el cierre de fronteras está programado para el lunes 5 de abril, el gobierno de Chile implementó otras medidas desde el 31 de marzo para salvaguardar la salud de los chilenos.

Para entrar a Chile se requiere prueba PCR y esquema de vacunación completo

A pesar del cierre de fronteras por Covid-19 en Chile, los viajeros nacionales o extranjeros que viajen al país deberán comprobar que cuentan con un esquema completo de vacunación contra Covid-19, de no ser así, deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días.

Además, será obligatorio presentar prueba PCR negativa de Covid-19 para entrar a Chile, así como completar un pasaporte sanitario internacional y un formulario de seguimiento.

Aumentan contagios de Covid-19 en Chile

Las medidas sanitarias se toman en Chile luego de que el gobierno reportara la cifra diaria de contagios más alta desde que inició la pandemia: 7 mil 830 casos. A la fecha, en el país de América Latina hay más de 23 mil muertes.

Con estas cifras, Chile ya cuenta con un millón 3 mil 406 contagios y 23 mil 328 muertes desde el primer caso detectado el 3 de marzo de 2020.