La Agencia Estatal de Meteorología señala que es raro que nieve en Madrid



México.- Este 7 de enero se activó la alerta naranja en toda la comunidad de Madrid, España, por la caída de nieve, que se espera dure hasta el próximo 9 de enero.

Desde las 6 horas hasta las 21 horas estará vigente la alerta en Madrid, donde se prevé que haya más afectaciones en el sur, Las Vegas y el oeste, donde la nieve podría tener hasta cinco centímetros de acumulación, de acuerdo con el diario español El Mundo.

Nieve en Madrid Paul White / AP

¿Por qué está nevando en Madrid?

El vocero de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén de Campo, comentó en entrevista con El País que es raro que nieve en Madrid, anteriormente la capital de España se pintaba de blanco unas cinco veces al año; ahora, acaso unas dos.

De Campo explicó que en Madrid este temporal no se da por su altitud y orografía, porque cuando hay lluvia, no se dan las temperaturas y cuando esta sí alcanzan, no hay agua.

La meteoróloga del medio laSexta, Isabel Zubiaurre, explica que la nieve en Madrid se dio por la combinación de dos factores : una masa de aire frío entre la Península y Baleares, y la zona de baja presión, Filomena, provocan una mezcla de una masa de aire polar con otra subtropical.

La nieve comienza a cubrir poco a poco los jardines de la sede institucional de la RAE en Madrid, una bonita estampa que no se veía hacía mucho tiempo. pic.twitter.com/FAFzp8PXBh — RAE (@RAEinforma) — RAE (@RAEinforma) January 7, 2021

Se preparan por la nieve en Madrid en próximos días

Los pronósticos señalan que el 8 de enero nevará con más intensidad en Madrid, incluso se prevé que la acumulación de nieve llegue a los 10 centímetros . Y para el 9 de enero podrían caer otros 10 centímetros de nieve, indicó El País.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en España informó que cuenta con 488 equipos quitanieves y una capacidad de almacenar 69 mil 483 toneladas de fundentes.

Nieve en Madrid Paul White / AP

La Dirección General de Tráfico, de acuerdo con laSexta, dijo que hay alrededor de 76 carreteras afectadas en el norte de España.

Madrid exhorta a la población a no salir de su casa, y si se va a trasladar en auto, cerciorarse de tener gasolina, traer cadenas o ruedas de invierno, una pala, vestir ropa abrigadora y traer celular con batería.