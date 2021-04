Marwa Elselehdar fue culpada sin razón del bloqueo en el Canal de Suez, pues ella se encontraba en otro barco a cientos de kilómetros.

México. - Marwa Elselehdar, de 29 años, es la primera mujer de Egipto en alcanzar el grado de capitana de un barco y cuando ocurrió el encallamiento de un buque en el Canal de Suez, que provocó pérdidas millonarias para el comercio de todo el mundo, sin ninguna razón fue culpada por dicho bloqueo.

Y es que cuando se registró el incidente en el Canal de Suez, Marwa sí se encontraba liderando un barco, pero no el Ever Given , sino del Aida IV, una embarcación que al momento del polémico encallamiento estaba navegando a cientos de kilómetros del fatídico punto donde ocurrió el incidente.

Marwa fue víctima de las fake news y su viralización en redes sociales, ya que ser responsabilizada por el encallamiento del Ever Given, se dio luego de que alguien modificó la imagen de una noticia real en la que se informaba que ella se había convertido en la primera mujer de Egipto en ser capitana de un barco.

Noticia editada de Marwa Elselehdar inició señalamientos en su contra

Ante la difusión de la noticia falsa en la que se le culpaba del encallamiento del barco en el Canal de Suez, Marwa Elselehdar, de 29 años, confesó a la cadena de noticias BBC, que al enterarse de que estaba siendo víctima de una calumnia , se sorprendió.

De acuerdo con lo indicado por la propia BBC, el origen del bulo es el de una imagen de una nota publicada en el medio Arab News que data del 22 de marzo y en la que se informa sobre el gran logro de Marwa.

La capitana indicó que la divulgación de las noticias falsas en su contra, se dieron tal vez porque es una mujer exitosa en dicho campo o indicó, posiblemente porque es originaria de Egipto.

La información de medios locales indica que para acceder a su carrera marítima, Marwa pasó por muchas dificultades, ya que la academia la rechazó por su sexo pero sin embargo, tras una revisión legal del entonces presidente de Egipto, Hosni Mubarak, fue admitida.

A lo largo de sus estudios, los obstáculos, especialmente los relacionados con la violencia de género , continuaron.

“A bordo, todos eran hombres mayores con diferentes mentalidades, por lo que fue difícil encontrar personas de ideas afines con las que comunicarse (…) fue un desafío pasar por esto sola y poder superarlo sin que afectara mi salud mental” Marwa Elselehdar