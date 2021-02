El presidente de Joe Biden describió a Xi Jinping, presidente de China, como "muy brillante" pero sin "una partícula democrática en su cuerpo".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió una "extrema competencia" con China; sin embargo, aclaró que no quiere un conflicto entre las dos naciones, según una entrevista con CBS difundida el domingo.

"Le he dicho todo el tiempo que no necesitamos tener un conflicto. Pero habrá una extrema competencia. No lo voy a hacer de la forma en que (Donald) Trump lo hizo. Vamos a centrarnos en las reglas internacionales" Joe Biden. Presidente de Estados Unidos

Biden no ha hablado con el presidente de China

Biden dijo que desde que asumió la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero no ha hablado con su homólogo chino, Xi Jinping, aunque indicó ya se ha reunido en diversas ocasiones con él cuando era vicepresidente, por lo que aseguró que “lo conoce muy bien”.

En la entrevista, el presidente de Estados Unidos describió a Xi Jinping como "muy brillante" y "muy duro" pero sin "una partícula democrática en su cuerpo".

Las declaraciones de Biden se dan días después de que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China sostuvo su deseo de que la relación con Estados Unidos vuelva al respeto mutuo y a la cooperación, así como un futuro mejor.

Además, el presidente chino había señalado en el Foro Económico Mundial que estar a favor del multilateralismo y la globalización, así como apoyar la unidad mundial frente a la pandemia de Covid-19.

Asimismo, China expresó su temor de que Joe Biden quisiera crear un bloque con los países occidentales contra el país asiático.

Biden ha estado en comunicación con los aliados de Estados Unidos. Hasta ahora ha hablado con los líderes de Canadá, México, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Australia y el secretario general de la OTAN.

Estados Unidos considera a China como su principal adversario estratégico, además del primer desafío en el escenario mundial.

Biden ha desmantelado muchas de las medidas más controvertidas de la era de Trump, señalando al mismo tiempo que la potencia norteamericana velará de cerca por sus propios intereses.