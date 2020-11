Al menos 74 migrantes murieron en un naufragio intentando llegar a Europa

Un bebé de tan sólo 6 meses murió en el Mediterráneo luego del naufragio de una lancha con inmigrantes en la que viaja su madre, Guinea Conakry, que lo perdió durante el incidente producido mientras intentaban llegar a Europa.

La ONG Open Arms ha querido hacer público un video con el sonido desgarrador de su madre buscando al bebé con el objetivo de concientizar acerca del peligro que corren los inmigrantes cruzar las peligrosas aguas que dividen a Italia de Libia.

El hecho se registró este jueves 12 de noviembre y al menos 74 inmigrantes perdieron la vida pese a que los socorristas se lanzaron al mar tratando de ayudarlos. Lograron llevar a bordo a otros 111, que ahora esperan en cubierta junto a los rescatados en otras dos operaciones.

El pequeño Joseph fue encontrado y reanimado por los médicos a bordo y estaba esperando una evacuación urgente con otras cuatro personas, entre ellas dos menores y una mujer embarazada, pero no llegó a tiempo y sufrió un paro cardíaco. " He perdido a mi bebé, he perdido a mi bebé " repetía su madre intentando buscarlo.

Escuchad el sonido del naufragio que vivimos ayer.

El grito desesperado de una madre en busca de su bebé de 6 meses de vida, en medio del caos.

Le recuperamos del mar en parada respiratoria,remontó, pero horas más tarde su pequeño cuerpo no resistió.

Ella es la madre de Joseph💔 pic.twitter.com/mYzXLq1jxi — Open Arms (@openarms_fund) — Open Arms (@openarms_fund) November 12, 2020

El riesgo de cruzar el Mediterráneo

"Era el segundo naufragio en veinte horas y les daba vergüenza que murieran cien personas mas, porque hubiesen muerto si no hubiésemos llegado. Esta gente quiere salir de un país en guerra y ni siquiera tiene la sensación de que están en pandemia. El único protocolo que siguen es el estado del mar: cuando ven una posibilidad se lanzan", informó Open Arms en un comunicado.