El tiktoker Carlos Eduardo Espina, quien es estudiante de Derecho en la Universidad de Nevada, narró a través de su plataforma los momentos que vivió durante la balacera en La Vegas.

El pasado 6 de diciembre por la mañana se registró un tiroteo en uno de los edificios de la Universidad de Nevada, por lo que las autoridades escolares iniciaron el protocolo por balaceras.

El tiroteo, presuntamente iniciado por Anthony Polito, profesor universitario de 67 años, dejó como saldo 3 víctimas muertas, así como al tirador abatido.

Carlos Eduardo Espina, un tiktoker que se dedica a compartir noticias de relevancia para los migrantes que viven en Estados Unidos, comenzó a subir videos sobre su experiencia en medio del tiroteo en la Universidad de Nevada.

Desde TikTok, el tiktoker compartió que se encontraba presentando un examen final en el edificio de Derecho; sin embargo, al terminar el examen, les dijeron que no podían abandonar el lugar debido a que había una balacera en la universidad de Las Vegas.

Carlos Eduardo Espina dijo que las autoridades les explicaron que dentro del edificio estarían a salvo del tirador; sin embargo, compartió que sentía mucho miedo.

“Mi gente, tengo mucho miedo, actualmente hay un tirador activo aquí en la universidad donde yo estudio…El día de hoy me tocó tomar un examen final aquí y cuando terminamos nos dijeron que no nos podemos ir porque hay un tirador activo…Dicen que en este edificio estamos seguros pero no sé mi gente, tengo mucho miedo”

Carlos Eduardo Espina