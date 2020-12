Cada vez son más las autoridades de Estados Unidos que se muestran inconformes con Zuckerberg y la forma cómo dirige Facebook

Mark Zuckerberg sigue provocando enojo entre autoridades de Estados Unidos por su desempeño ante la difusión de información falsa y las constantes violaciones a la privacidad de sus usuarios, tanto así que piden quitar su nombre a un hospital.

Es así que los supervisores de la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, aprobaron este martes con 10 votos a favor y un en contra, una resolución para condenar que un hospital público de la ciudad lleve como nombre el apellido del fundador de Facebook, cofundador de la citada red social.

El hospital tomó la decisión en 2015, después de que el empresario y su esposa, la doctora Priscilla Chan, donaran 75 millones de dólares para un nuevo centro de cuidados intensivos y traumatología.

Hospital no será obligado quitar Zuckerberg de su nombre

Pese al aval de los supervisores de San Francisco, la resolución no es vinculante ni cuenta con el respaldo de la ley, y no requiere que el hospital realice algún cambio. Además, la junta actual no tiene la autoridad para revocar el acuerdo, admitió el supervisor Gordon Mar, copatrocinador de la resolución.

Sin embargo, el funcionario confió en que la resolución envíe el mensaje de que la ciudad de San Francisco no está a la venta y que un hospital público que atiende a la gente de escasos recursos no debe llevar el nombre de alguien cuya plataforma de redes sociales pone en peligro la salud pública, difunde información errónea y viola la privacidad.

"Ha habido una creciente indignación pública porque se nombró a esta importante institución de salud pública y los derechos del nombre se vendieron al mejor postor y a alguien tan controvertido como el Sr. Zuckerberg y Facebook" Gordon Mar, supervisor de San Francisco

¿Por qué las autoridades de EU están enojadas con Facebook y Mark Zuckerberg?

Facebook ha sido acusada de responder lentamente cuando se trata de proteger la privacidad de los usuarios y detener la proliferación de noticias falsas.

Ante ello, el gobierno federal está tratando de dividir la plataforma, mientras algunos legisladores piden una supervisión más estricta a la empresa, que según dicen, se ha vuelto demasiado grande.

Con información de AP