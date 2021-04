Un ciclista atacó con su bicicleta a hombre que se manifestaba en contra de las medidas sugeridas para combatir el Covid-19

La pandemia por el Covid-19 ha generado una gran ola de comentarios acerca de ella. Alrededor de todos los países del mundo han salido a relucir comentarios tanto de credulidad como de incredulidad acerca de la misma.

Existen quienes siguen todas las medidas y toman todo tipo de precauciones , como quienes se la pasan cuestionando a los gobiernos en turno mientras aseguran que el Covid-19 no es más que un invento .

Protestan contra las medidas para combatir el Covid-19 en Canadá

En esta ocasión los hechos ocurrieron en Canadá. Un hombre se manifestaba dentro de un automóvil por las calles de Vancouver mientras con la ayuda de un megáfono, iba expresando todas sus ideas; las cuales por cierto iban en contra de las medidas sugeridas para combatir el Covid-19.

“Felicidades por seguir la narrativa, confiar en los medios y no cuestionar nada. Definitivamente no hay una operación psicológica ocurriendo cuando estás convencido de una realidad que se basa en el miedo y que no tiene nada que ver con lo que realmente sucede” Protestante

Posteriormente el manifestante fue atacado con una bicicleta por un ciclista que estaba escuchando sus afirmaciones.

Lo primero que hizo el hombre que lo atacó fue intentar quitarle el megáfono, pero como no lo logró procedió a lanzar su bicicleta contra el vidrio del auto, hasta que logró romperlo .

“¿Ya estás contento? Estamos tratando de despertar a toda la gente de aquí” Protestante

El atacante enfrentará cargos por agresión

Algunos metros más adelante el piloto se detuvo para que ambos pudieran sacudirse los vidrios.