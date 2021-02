Fuentes de la Unión Europea señalaron que AstraZeneca dará menos de 90 millones de vacunas en el segundo trimestre del año

La farmacéutica británica AstraZeneca entregará menos de la mitad de las vacunas contra el coronavirus que había acordado dar a la Unión Europea durante el segundo trimestre de este 2021,

Fuentes de la Unión Europea consultadas por la agencia de noticias Reuters revelaron que AstraZeneca les hizo saber que suministrará “menos de 90 millones de dosis” de su vacuna contra el coronavirus.

An no entregar el número de vacunas contra el coronavirus ya comprometidas por contrato, Europa podría no cumplir con su meta de inmunizar a 70 por ciento de sus adultos antes del fin del verano.

AstraZeneca retrasa entrega de vacunas a la Unión Europea

Hace unos días se filtró a medios de comunicación los contratos de compraventa de la vacuna contra el coronavirus firmados entre la Unión Europea y AstraZeneca, donde se especificaba que la farmacéutica entregaría 180 millones de dosis durante el segundo trimestre de este año.

Para el primer trimestre, se estima que AstraZeneca sólo entregará 40 millones de dosis de la vacuna, cuando su compromiso fue 90 millones, alegando un problema de producción que, al parecer, sigue vigente y afectará la entrega del segundo trimestre.

Cabe señalar que AstraZeneca también debía suministrar 30 millones de dosis para finales de 2020, pero la entrega nunca se llevó a cabo debido a que la Unión Europea todavía no había autorizado el uso emergente del fármaco.

A pregunta expresa de la agencia, AstraZeneca se negó a comentar sobre el recorte en el suministro de vacunas.

Un portavoz de la empresa se limitó a que están “trabajando increíblemente duro para aumentar la productividad de nuestra cadena de suministro” tanto para la Unión Europea como para otros países con los que tienen contratos.

“Esperamos poder acercar nuestras entregas en línea con el acuerdo de compra anticipada”, agregó la fuente, sin dar más comentarios.

La Comisión Europea, instancia que está coordinando las negociaciones con las empresas farmacéuticas, tampoco hizo comentario sobre el tema.