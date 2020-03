El actor italiano Luca Franzese pidió ayuda por Instagram tras ser ignorado por las autoridades.

El desgarrador grito de auxilio de un actor atrapado con el cadáver de su hermana fallecida por coronavirus ha levantado polémica en redes sociales, al tratarse de una noticia presuntamente bloqueada en Italia.

Se trata de un video en el que Luca Franzese , también 'coaching' y atleta, muestra a su supuesta hermana muerta recostada sobre le cama, en un intento desesperado de que su caso se haga viral y las autoridades acudan a su domicilio a levantar el cuerpo.

"No puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. El médico no vino, la funeraria no me atendió y las instituciones no me hacen caso" Luca Franzese.

La publicación conmocionó e indignó a tal grado, que finalmente el concejal local y miembro de la Comisión Regional de Salud de Campania, Francesco Emilio Borrelli, apoyó a Luca y a sus familiares para que una empresa funeraria se hiciera cargo del sepulcro.

Lo que pasó después fue otra serie de videos en los que el actor explicó toda la situación: Al parecer, la chica falleció debido a que su sistema inmunológico estaba frágil y el Covid-19 la debilitó aún más, pero debido a que el gobierno italiano impuso cuarentena en todo el territorio nacional , para la familia fue imposible evitar su muerte.

Hasta el 3 de abril la población sólo podrá moverse de una ciudad a otra por motivos de salud o trabajo o por alguna situación de máxima emergencia. El protocolo establecido por coronavirus en Italia prohíbe acercarse a un cadáver durante un periodo de tiempo para evitar el riesgo de contagio, lo que dejó atrapado a Luca en la casa.