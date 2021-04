Tras descubrir una infidelidad, una mujer intentó vender la colección de 'Yu-Gi-Oh!' de su esposo.

Llevar una relación es difícil y siempre habrá momentos de tensión, por ello es mejor hablar antes de hacer cosas que nos podrían costar muy caro; una muestra de esto es lo que sucedió en Japón, donde una mujer intentó vender la colección de 'Yu-Gi-Oh!' de su esposo tras descubrir una infidelidad.

La esposa del coleccionista de 'Yu-Gi-Oh!', que sólo se identificó como “dnlay04438" en un portal de subastas, publicó una oferta por una gran colección de cartas del juego, que incluían cajas selladas de viejas expansiones como 'Magic Ruler', 'Pharoah’s Servant' y 'Curse of Anubis'.

Ella claramente señaló que era la primera vez que vendía algo en ese sitio; pero lo hacía como venganza por una infidelidad que sufrió por parte de su esposo. Recalcó que no sabía mucho del juego; no obstante, parecía que todos los artículos estaban en perfecto estado, pidió a los compradores que no fueran aprovechados.

Colección Yu-Gi-Oh Especial

La subasta de 'Yu-Gi-Oh!' fue cancelada de último minuto

Si bien todo marchaba normal en esta subasta de 'Yu-Gi-Oh!' de venganza, al final la venta fue cancelada de improviso, momentos antes de que se cerraran las ofertas el pasado fin de semana del 10 y 11 de abril.

Antes de que se cancelara todo, la colección de 'Yu-Gi-Oh!' tuvo una oferta por 188.2 mil dólares, que serían unos 3.7 millones de pesos; algunos creen que la mujer decidió tomar ese dinero y cerrar todo de una vez por todas.

Yu-Gi-Oh! Especial

No obstante, hay versiones que lo que en realidad pasó fue que el esposo se dio cuenta de lo sucedido, así que trató de arreglar las cosas con su esposa, evitando de paso que esta le arrebatara su colección de cartas.

Lo único cierto es que así como apareció, “dnlay04438" abandonó todo sin dejar rastro. La moraleja es simple, no hay que ser malos con nuestras parejas.

Con información de Kotaku.