VIDEO: Youtuber nostálgico recrea el planeta Tierra en Minecraft

El proyecto 'Build The Earth' pretende recrear cada rincón de la tierra; el youtuber espera que más personas colaboren con él

Minecraft se ha convertido en uno de los videojuegos más populares de los últimos tiempos y debido a la cuarentena muchos gamers han estado aprovechando el modo creativo para recrear algunos de los lugares más icónicos del mundo.

Sin embargo, alguien no se quedó con las ganas y comenzó a construir todo el planeta Tierra. El youtuber PippenFTS fue quien tuvo la idea de recrear el mundo -con ayuda de Google Maps y el mod Terra 1 to 1-, tal y como lo mostró en su canal; dicho proyecto lo ha llamado ‘ Build The Earth ’.

En las imágenes mostradas dentro del video de su canal en YouTube e incluso se encuentran las regiones del Monte Everest que, aunque en Minecraft no se pueden crean más de 256 bloques de altura, el youtuber explicó en su canal que existe una manera de alterar las proporciones.

El youtuber espera que más personas se unan a recrear el mundo junto a él en Minecraft

Esto gracias al mod llamado Cubi Chunks que permite alterar las proporciones de cada bloque para que midan 16x16x16 por lo que eso debería bastar para recrear al mundo entero en un solo mapa horizontal que pueda representar lo más fielmente posible la geografía del planeta y hacer una Tierra en escala 1:1.

“Con el mod Cubi Chunks rompiendo las limitaciones de Minecraft, ahora podemos experimentar la Tierra en Minecraft, tal y como es, sin ningún tipo de reducción o escala” PippenFTS, youtuber

Dentro de los lugares que PippenFTS ha logrado terminar -además del Everest- se encuentran el Gran Cañon y el Half Dome del Parque Nacional Yosemite, ambos lugares representativos de Estados Unidos.