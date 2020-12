Xbox Series S es retrocompatible con... ¿el PS2?

Jugador alteró el software de la consola para correr títulos de hace 20 años.

Uno de los grandes atractivos del Xbox Series X y su hermana, la Xbox Series S, es que son retrocompatibles con todas las generaciones de juegos las consolas de Microsoft; ¿pero sabías que también puedes jugar títulos de PS2?

Bueno, no es que la máquina de nueva generación tenga compatibilidad con la de Sony; sucede que el jugador y presentador del canal Modern Vintage Gamer, alteró el software de una Xbox Series S, instalando el emulador RetroArch para correr obras del PlayStation.

En un extenso video, nos explica que el mencionado programa funciona gracias a la "Plataforma Universal de Windows", en otras palabras, el sistema operativo de Series S es prácticamente el mismo que el de una computadora convencional, por lo que cualquier software que se ejecute en esta puede funcionar en la consola, en teoría.

Gracias a esto, pudo disfrutar de obras como 'God of War', 'Final Fantasy X' y 'Jak and Daxter', entre otros; eso sí, la emulación no es 100% adecuada, pues en algunos momentos el sonido o la imagen sufren de algunos bugs y giltches.

El Xbox siempre ha podido correr juegos de diferentes plataformas

El que Xbox Series S pueda correr juegos de PS2 no debería sorprender a nadie, pues se sabe que las consolas de Microsoft pueden ser modificadas para correr diversos emuladores sin problemas; de hecho, esto ya sucedía desde el lanzamiento de su sistema original.

Como mencionamos anteriormente, esto se debe a que las plataformas de sobremesa usan Windows (o un programa parecido) como sistema operativo principal, por lo que no se necesita mucho para alterar el código y que permita la instalación de software ajeno.

Xbox 360 Microsoft

De hecho, para muchos esa fue la principal razón de que Xbox 360 fuera tan exitoso en varios países, pues sólo se hacía la modificación para permitir tanto copias ilegales de juegos de esa generación, como emuladores de sistemas como el NES, SNES, Nintendo 64 y PS1.

Se pensaba que con Xbox One eso había quedado atrás, sobretodo por las medidas antipiratería tan estrictas que tomaron las desarrolladoras desde hace 10 años; sin embargo, parece que esto no ha quedado arreglado del todo.

Con información de Modern Vintage Gamer.