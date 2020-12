'The King of Fighters XIII' estará gratis en Xbox

'The King of Fighters XIII' formará parte de los Games With Gold de Xbox para enero de 2021.

Adelantándose semana y media para el fin de año, Xbox dio a conocer los juegos gratis que tendrá para enero del 2021, esto como parte de su ya conocido programa Games With Gold; destacando 'The King of Fighters XIII'.

Para quienes no lo ubiquen, 'The King of Fighters XIII' salió durante la época del Xbox 360 y fue una especie de Dream Match que cerraba el arco de Ash Crimson, el cual no fue muy popular que digamos entre los fans de la franquicia; aún así, el título fue celebrado por sus buen gameplay.

El título estará disponible del 1º al 15 de enero de 2021 en Xbox 360; sin embargo, podrá ser jugado tanto en Xbox One, como en Xbox Series X/S gracias a la retrocompatibilidad de ambas plataformas, por lo que no hay problema si no tienes una consola de antepasada generación.

The King of Fighters XIII SNK

¿Qué más llega a Xbox además de 'The King of Fighters XIII'?

Obviamente 'The King of Fighters XIII' no es el único juego gratis que llegará a Xbox durante el mes de enero; como cada 30 días, tendremos un total de 4 juegos de distintas generaciones que se podrán descargar sin ningún costo. A continuación te damos el resto de la lista.

'LITTLE NIGHTMARES' del 1 al 31 de enero

'Dead Rising' del 16 de enero al 15 de febrero

'Breakdown' del 16 al 31 de enero

'LITTLE NIGHTMARES' es un juego de horror y plataformas muy celebrado en su momento; 'Dead Rising' también es una especie de survival horror, pero con una propuesta más paródica al estilos del cine Serie B; mientras que 'Breakdown' es una obra de acción en primera persona con una propuesta diferente a los FPS.

Todos estos juegos, junto con 'The King of Fighters XIII' se podrán descargar sí, y sólo sí, se cuenta con una suscripción a Xbox Live o Xbox Game Pass, de lo contrario mantendrán su precio original.

Con información de Xbox.