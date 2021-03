Xbox Game Pass agregará 20 juegos de Bethesda

Como se esperaba, se dieron a conocer los primeros juegos de Bethesda que llegarán a Xbox Game Pass.

Con el anuncio oficial de la adquisición de Bethesda por parte de Microsoft; sólo era cuestión de tiempo para ver varios de los títulos de la desarrolladora en Xbox Game Pass. Dicho y hecho, ya tenemos los primeros 20 juegos que estarán en el mencionado servicio.

Durante pequeña presentación, Phil Spencer dio a conocer las obras de Bethesda que muy pronto veremos en Xbox Game Pass, destacando 'DOOM Eternal', 'Fallout 4', 'Wolfenstein: The New Order' y 'The Elder Scrolls: Skyrim'. Aquí tienes la lista completa.

DISHONORED DE

DISHONORED 2

DOOM

DOOM II

DOOM 64

DOOM 3

DOOM ETERNAL

FALLOUT: NEW VEGAS

FALLOUT 4

FALLOUT 76

PREY

RAGE 2

THE ELDER SCROLLS III: MORROWIND

THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION

THE ELDER SCROLLS SKYRIM SE

THE ELDER SCROLLS ONLINE

THE EVIL WITHIN

WOLFENSTEIN THE NEW ORDER

WOLFENSTEIN THE OLD BLOOD

WOLFENSTEIN YOUNGBLOOD

No sólo eso, la veintena de obras estará disponible el 12 de marzo para todas las consolas actuales de la compañía, incluyendo el Xbox One y sus variantes.

Destacan algunas omisiones de Bethesda en el Xbox Game Pass

Si bien a lista es por demás nutrida y cuenta con varias de las sagas más importantes de Bethesda, algunos fans destacan ciertas omisiones en el Xbox Game Pass, como es el caso de 'Fallout 3', 'Wolfenstein II: The New Colossus' y 'DOOM' de 2016.

De momento no se ha dado a conocer el por qué de los títulos faltantes, sobretodo porque varios de estos siguen una línea narrativa, tal es el caso de la saga de 'Wolfenstein' que no se puede comprender sin la segunda parte; aunque no dudamos que se agregue al Xbox Game Pass en un futuro.

Otra cosa que mencionó Phil Spencer en su presentación fue que la compra de Bethesda tiene como fin principal el desarrollar juegos exclusivos, aunque no se dio un esbozo de cuáles podrían ser estos.

Asimismo, tampoco se habló si cederán algunas licencias a terceros, ya sea para lanzar juegos multiplataforma o exclusivas temporales; reiterando que de momento sólo respetarán los acuerdos firmados previo a la adquisición.

Con información de Kotaku y Xbox.