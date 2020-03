VIDEO: Activision presenta 'Warzone', el battle royal de 'COD: Modern Warfare'

Activision reveló oficialmente 'Warzone', el modo battle royale para 'Call of Duty: Modern Warfare'. Estará disponible el 10 de marzo.

Activision reveló oficialmente 'Warzone' el modo battle royale para 'Call of Duty: Modern Warfare', mismo que estará disponible en todas las plataformas el próximo 10 de marzo del 2020, sin ningún costo para los jugadores.

A diferencia de 'Blackout', el battle royale de 'Black Ops 4', 'Warzone' contará con soporte para 150 jugadores, quienes serán mandados a un mapa totalmente rediseñado para tal cantidad de combatientes al mismo tiempo.

En el lanzamiento contará con dos opciones de juego: Battle Royale, donde el último equipo de tres participantes que quede de pie será el ganador; y Saqueo, donde los equipos luchan para recoger la mayor cantidad de efectivo en la partida.

No necesitarás PS Plus para jugar 'Warzone'

Aunque Activision aseguró que 'Warzone' será un modo Free-to-Play, muchos se preguntan si necesitarían PS Plus o Xbox Live para jugar este battle royal.

Los poseedores de PS4 no tiene de qué preocuparse, el modo correrá sin necesidad de tener una suscripción Plus; además, quienes posean esta versión recibirán un "Combat Pack", sin ningún costo adicional, aunque no se detalló que contendría el paquete.

Warzone Activision

De igual manera los jugadores en PC no tendrán que pagar un extra, basta con tener una cuenta activa de Battle.net para meternos de lleno a este modo de supervivencia. Sin embargo, quienes tengan Xbox One sí necesitarán de una suscripción Gold para jugar.

Se espera que 'Warzone' se maneje de la misma manera que otros juegos del género, como 'Fortnite', 'PUBG' o el mismo 'Blackout', con contenido nuevo cada cierto tiempo y temporadas temáticas.