Psicólogos descartan que videojuegos provoquen conductas violentas

La Asociación Americana de Psicología, descartó que los videojuegos sean causa de comportamientos violentos en las personas.

En años recientes, el debate alrededor de los videojuegos y la violencia a vuelto a la agenda política en diversos países, señalando a los interactivos como responsables de conductas violentas entre las personas; sin embargo, la Asociación Americana de Psicología ha descartado esa premisa.

Joker en Mortal Kombat 11 Warner Bros. Games

El organismo, con sede en Washington D. C., señaló que no encuentran ninguna relación entre los videojuegos y el que una persona sea violenta; si bien pueden provocar reacciones de malestar como gritar o enojarse, no incitarían a realizar agresiones físicas.

Sara Shullman, presidenta de la Asociación, señala que el atribuir el problema de la violencia a los videojuegos es una salida fácil, haciendo a un lado una problemática que se debe de analizar con mayor detenimiento.

Se deben de revisar otros factores para determinar una conducta violenta

Siguiendo con su argumentación, Shullman menciona que se deben de revisar otros factores para saber si una persona puede desarrollar una conducta violenta; considera que el historial de violencia es más importante que responsabilizar a los videojuegos u otros medios.

Agrega que el hecho de que se le preste tanta atención a los interactivos, se debe a una "campaña" por parte de medios y políticos, quienes desvían la atención de otro tipo de indicadores.

Doom Eternal Bethesda

La Asociación Americana de Psicología solicita que se revise con calma cada caso, atendiendo las necesidades de las personas, con el fin de prevenir que eventos como los tiroteos, no se repliquen con tanta frecuencia en el futuro.

Asimismo, otras organizaciones han señalado que es el fácil acceso a rifles y el descuido de la sociedad en general, lo que provoca que sucedan eventos de violencia con armas de fuego.

Con información de Games Industry.