'Valorant', el nuevo juego de los creadores de 'League of Legends'

Riot Games anunció oficialmente 'Valorant', su FPS competitivo para PC; estará disponible en casi todo el mundo durante el segundo semestre del 2020.

Riot Games develó el misterio alrededor del "Proyecto A", uno de sus juegos anunciados durante el aniversario de 'League of Legends, en la forma de 'Valorant', título de disparos para PC que enfrentará a dos equipos de 5 integrantes cada uno.

El juego se lanzará durante el segundo semestre del 2020 en casi todas las regiones alrededor del mundo, con un elenco diverso de agentes con poderes, inspirados en culturas y lugares del mundo real; lo que le suma a la estrategia de la obra en general

'Valorant' podrá descargarse de manera gratuita, aunque no se descarta que haga uso del mismo modelo de negocios que 'League of Legends', donde los usuarios pagan por elementos estéticos, no por cosas que afecten al gameplay directamente.

Riot Games asegura un desempeño óptimo para 'Valorant'

Dado que garantizar una jugabilidad de alta fidelidad y mantener la integridad competitiva son esenciales para 'Valorant', Riot Games anunció una inversión inédita en equipamiento técnico interno para dar soporte al juego.

Entre otras cosas, la desarrolladora cuenta con servidores dedicados de 128 ticks para todos los jugadores (de manera gratuita), un código de red personalizado para el registro preciso de impactos de tiros, una arquitectura de juego basada en servidores autoritativos y medidas antitrampas patentadas (de prevención y detección).

Valorant Riot Games

No sólo eso, la compañía reconoce que uno de los principales males de 'League of Legends' es la toxicidad de sus jugadores, por lo que afirmó que combatirá esto en su FPS desde el primer día, asegurando una comunidad saludable.

Por el momento estos son todos los detalles que Riot dio acerca de su nuevo título, el cual será piedra angular de su futuro; expandiendo su influencia más allá de su exitoso MOBA.