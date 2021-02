'Valorant': Presentan Game Changers, programa dedicado al competitivo femenino

'Valorant' Champions Tour Game Changers es una iniciativa que complementará la temporada tradicional.

Riot Games anunció el programa 'Valorant' Champions Tour (VCT) Game Changers, iniciativa que complementará la temporada competitiva tradicional, ayudando a crear oportunidades y visibilidad para mujeres y géneros marginados dentro del juego.

De acuerdo con la desarrolladora, Game Changers será un esfuerzo de todo un año para hacer que el 'Valorant' Champions Tour represente más la diversidad dentro de la comunidad, tomando en cuenta el crecimiento que ha tenido el juego en tan sólo un año de vida.

Game Changers consistirá en dos iniciativas competitivas principales: VCT Game Changers Series y VCT Game Changers Academy. El primero es un conjunto de competencias que se desarrollará en todo el mundo, el primero será para la comunidad de Estados Unidos. Está previsto para finales de marzo y contará con la organización de Nerd Street Gamers.

VCT Game Changers Academy organizará torneos mensuales, donde la comunidad tendrá más oportunidades de competir a nivel semiprofesional y base. Los eventos se organizarán en conjunto con GALORANT, una de las comunidades más grandes en 'Valorant'.

'Valorant' es el primer juego con un programa dedicado a jugadoras

Aunque la industria del videojuego y los esports ha tratado de establecer una equidad entre jugadores y jugadoras, en realidad el aspecto está relegado en su mayoría, tanto así que los torneos profesionales están copados por gamers masculinos. De ahí que 'Valorant' trate de dar oportunidades al competitivo para mujeres.

El Game Changers de 'Valorant' es en realidad el primer programa como tal que busca poner el foco de atención en las jugadoras profesionales, algo que ha sido bien recibido por la comunidad en general, pues se está de acuerdo que el aspecto femenino está un tanto olvidado por las compañías.

Valorant Riot Games

Aunque se tienen ligas dedicadas a mujeres y los equipos (así como torneos) no tienen ninguna prohibición para escuadras mixtas; se ha visto que los pro gamers hombres dominan la escena a nivel mundial, al mismo tiempo que las organizaciones no suelen sumar a jugadoras en sus combinados.

Mucha gente a argumentado que eso no tiene sentido, mientras que en los deportes tradicionales se puede entender la separación entre hombres y mujeres, para no dar ventaja a unos o a otras; en los videojuegos eso no aplica, pues las habilidades no dependen de la condición física de un género específico.