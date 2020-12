'The Last of Us Part II' venció a 'Animal Crossing: New Horizons', 'DOOM Eternal' y 'Final Fantasy VII Remake'.

Los pronósticos se hicieron buenos, 'The Last of Us Part II' fue nombrado el Juego del Año en The Game Awards 2020, en una extensa ceremonia que se llevó a cabo de manera virtual debido a la Emergencia Sanitaria que se vive a nivel mundial.

El premio fue presentado por el director de cine Christopher Nolan y fue aceptado por el mismo Neil Druckman, director y creador de la franquicia, a nombre de todo el equipo de Naughty Dog que estuvo involucrado en el proyecto.

Con el premio a 'The Last of Us Part II', sería la segunda vez que una exclusiva de Sony gana el Juego del Año en los últimos 4 años, luego que en 2018 'God of War' hiciera lo propio al derrotar al favorito de ese año, 'Red Dead Redemption 2'.

🏆 THE LAST OF US PART II IS GAME OF THE YEAR!! 🏆 Congratulations @Naughty_Dog on an INCREDIBLE night at #TheGameAwards! #TheLastOfUsPartII pic.twitter.com/OUGKbniY6t — The Game Awards (@thegameawards) — The Game Awards (@thegameawards) December 11, 2020

'The Last of Us Part II' es el juego más polémico de 2020

El nombramiento de 'The Last of Us Part II' como Juego del Año en The Game Awards 2020 reavivará la polémica alrededor del juego, pues se trata de una de las obras más divisivas en la historia reciente de la industria del entretenimiento electrónico.

Mientras que la crítica amo el título de Naughty Dog en su lanzamiento, el público externó su descontento para con la obra, principalmente por el manejo de la historia y los personajes, señalando que pervertía todo lo establecido en la primera entrega.

The Last of Us Part II Sony

Esto hizo que se formaran dos bandos, uno apoyando el juego a pesar de sus errores, y otro atacándolo no importando sus aciertos y logros; a esto hay que sumar los reportes que indican que todo el desarrollo de la obra se vio envuelto en un ambiente tóxico, que involucró jornadas prácticamente esclavistas de trabajo.

Para bien o para mal, todo esto ha permitido que 'The Last of Us Part II' se mantenga vigente en el inconsciente colectivo, así como en la dicusión entre fans y expertos de la industria de los videojuegos.

Con información de The Game Awards.