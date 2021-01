'The King of Fighters XV' revela su tráiler oficial

Además se reveló que 'The King of Fighters XV' llegará en este 2021.

Luego de que su evento de revelación se cancelara el pasado 6 de enero, un día después (el 7), SNK liberó el esperado primer tráiler de 'The King of Fighters XV', juego que estará disponible este 2021 en fecha y plataformas por anunciar.

En el video podemos ver un poco del gameplay, así como cinemáticas; sin olvidar la confirmación de los primeros peleadores que estarán en 'The King of Fighters XV', tal es el caso de Kyo Kusanagi, Mai Shiranui, Leona, K, Benimaru Nikaido y Shun'ei.

No sólo eso, al final del video la desarrolladora anunció que durante la segunda semana de enero darán más detalles del juego, es probable que se presenten más personajes y tal vez las consolas a las que llegará; muchos apuntan que podría estrenarse en la nueva generación.

SNK también reveló 'The King of Fighters 2002' para PS4

Junto con la presentación del tráiler de 'The King of Fighters XV', SNK anunció la llegada de 'The King of Fighters 2002' para PS4, en una versión totalmente renovada para la plataforma de pasada generación, incluyendo nuevos gráficos y balance de personajes.

Esto ha sido bien recibido por los fans, pues aunque 'The King of Fighters 2002' es una de las entregas favoritas de la gente, no se puede negar que el juego original tenía un pésimo ajuste en el daño de los peleadores que hacía que los combates fueran desiguales en su mayoría.

Por si esto no fuera suficiente, la desarrolladora dio un tercer anuncio, ya no relacionado con 'KOF, sino con 'Samurai Shodown', al presentar a las primeras dos guerreras que llegarán en la Temporada 3 del juego, ni más ni menos que la tierna Cham Cham y la hábil Hibiki.

La primera estará disponible en marzo del 2021, mientras que la otra llegará posteriormente; además de que aún falta por revelarse dos nuevos personajes para el título, que también estarán disponibles este año.