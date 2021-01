'The King of Fighters XIV Ultimate Edition' lanza su primer tráiler

'The King of Fighters XIV Ultimate Edition' incluirá todo el DLC lanzado para el juego original.

De manera sorpresiva, SNK anunció la llegada de 'The King of Fighters XIV Ultimate Edition', nueva versión del juego de hace 5 años que estará disponible el próximo 20 de enero de 2021 y traerá todo el DLC lanzado para el título base.

'The King of Fighters XIV Ultimate Edition' incluirá 8 personajes nuevos (Blue Mary, Yamazaki, Vanessa, Whip, Heidern, Rock Howard, Oswald y Najd), 10 skins especiales, y 10 temas; además de todo el contenido del título de 2016.

Hay que mencionar que esta edición sólo estará disponible para el PS4 en versión digital, no hay detalles de que vaya a ser liberada en físico o en alguna otra plataforma de momento; no obstante, el 'KOF XIV' original también está disponible en PC, así que hay la posibilidad de que en el futuro se libere para esta plataforma.

SNK canceló la presentación oficial de 'The King of Fighters XV'

La revelación de 'The King of Fighters XIV Ultimate Edition' parece una manera de hacer control de daños, luego de que la presentación de 'The King of Fighters XV' para el 6 de enero fuera cancelada por razones que no se dieron a conocer.

Recordemos que en el teaser de 'The King of Fighters XV' liberado en diciembre de 2020, SNK aseguró que sería en este mes de enero cuando veríamos por primera vez su nuevo título de peleas; días antes de finalizar el año pusieron la fecha para su evento especial, el cuál se canceló unas horas antes de su realización.

De momento no hay detalles sobre cuándo podríamos ver el juego; algunos analistas señalan que la revelación se haría hasta febrero, mientras que otros consideran que la desarrolladora lanzará el tráiler del título ya sin una presentación oficial.

Sólo queda esperar una declaración oficial de la compañía, que mantiene el desarrollo de su obra en el total hermetismo, luego de que esta fuera anunciada por primera vez en el EVO de 2019.