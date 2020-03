'The Division 2: Warlords of New York', un bien recibido regreso al origen (Reseña)

'The Division 2: Warlords of New York' nos lleva de vuelta al origen de la historia, añadiendo varios elementos que expanden el juego base.

Después de un año de su lanzamiento, 'The División 2' regresa con 'Warlords of New York', su expansión que nos lleva de vuelta a la ciudad donde inició toda la historia, de una manera por demás agradable, añadiendo mucho a la mitología del juego.

The Division 2: Warlords of New York Ubisoft

Este contenido trae varios elementos interesantes a la narrativa, así como cambios significativos al gameplay; claro, nada tan radical como para no reconocer la obra del 2019.

Eso sí, no se trata de un DLC perfecto, pues tiene algunas cosas que debe de mejorar. Veamos por qué.

Regreso a Nueva York

Como su nombre lo indica, 'The Division 2: Warlords of New York', regresa la acción a la Gran Manzana, lugar donde iniciara toda la historia de la franquicia; el motivo de este viaje se debe a la aparición de Keener, un viejo conocido de la franquicia.

Él ha huido a la devastada ciudad de la costa este de Estados Unidos, por lo que deberemos de perseguirlo para que page por sus crímenes; claro, antes de eso tendremos que derrotar a 4 nuevos sub-jefes que están causando destrozos.

Warlords of New York Ubisoft

Algo a reconocer es que, a diferencia del resto de personajes NPC, los lugartenientes de Keener tienen una personalidad definida, lo que los hace más interesantes y agrega mucho al ritmo narrativo del juego; logrando una mejor inmersión en la obra.

Lamentablemente, esto se ve un poco arruinado conforme nos acercamos al final del contenido, pues no se siente como una trama del todo completa; de hecho, parece que Ubi no está dando un primer capítulo de una narrativa más amplia.

No es la misma Nueva York de 2016

Algo a destacar es que 'Warlords of New York' no nos regresará a las mismas zonas del primer 'The Division', en su lugar presenta partes nuevas de la ciudad; así que si tú intención era recordar cómo era tu antigua base y vecindario, te llevarás una decepción.

Por obvias razones, tampoco es un mapa abierto; este contenido se trata de una experiencia un poco más lineal que el juego base, al estar confinado a las mencionadas regiones. Hay que señalar que no podrás regresar a Washington hasta que completes la campaña.

Warlords of New York Mapa Ubisoft

Aún así, el ver otras partes de Nueva York que fueron omitidas en antaño es bien recibido, pues muestra con mayor amplitud el nivel de devastación de lo acontecido; además de contar con un buen diseño de escenarios, los cuales cuentan con sus propios retos.

Eso sí, te encontrarás con enemigos del pasado, aunque con nuevas particularidades que los hace más letales; no es lo mismo enfrentar a un Riker del 2016, a uno del 2020, sobretodo porque contará con un arsenal más poderoso.

Una reforma al gameplay

A diferencia de otros juegos y sus expansiones, que sólo añaden más territorios o ítems sin cambiar el fundamento del juego, 'Warlords of New York' hace una reforma radical a varios aspectos de la jugabilidad.

Por un lado, se agrego el "SHD", que suma nuevas estadísticas base, además de liberar contenido post-lanzamiento narrativo cada cierto tiempo, con lo que se pretende aumentar la vida del juego y el replay value.

Warlords of New York gameplay Ubisoft

Asimismo se podrá adquirir nuevo equipamiento gracias a la llegada de las "temporadas", que agregarán eventos temáticos, algo novedoso en la franquicia.

Por último, se rediseñó el menú completamente, con lo que será más fácil navegar en él, siendo más puntual en diversos aspectos que resultaban confusos para algunos jugadores; en otras palabras, todo es más intuitivo.

Lo mismo pero optimizado

'The Division 2: Warlords of New York' puede ser tomado por algunos como "lo mismo; pero diferente", y no estarán del todo equivocados. El sistema sigue siendo el mismo, pues no necesitaba ningún arreglo, las gráficas se mantienen y los controles aún son responsivos.

Sin embargo, son los pequeños detalles los que cuentan; las mejoras al gameplay y la expansión narrativa suman mucho a una obra que parecía no podía dar más de sí.

Es cierto que casi al final de la campaña, la trama llega a flojear; no obstante, eso no arruina la experiencia en general. Si son fans de 'The Division' este DLC es un obligado, pues encontrarán un juego renovado en sentidos más que bienvenidos.