Crean tatuaje que se ilumina con paneles OLED

Un grupo de científicos europeos desarrolló el llamado “Tatuaje OLED”, un tatuaje luminoso.

De acuerdo con un nuevo estudio publicado en la revista ‘Advanced Electronic Materials’, un grupo de científicos, del University College en el Reino Unido y del Instituto Italiano de Tecnología, desarrollaron el llamado “Tatuaje OLED” , un tatuaje luminoso.

Este tatuaje luminoso fue creado con la misma tecnología de los celulares con pantallas plegables “diodos emisores de luz”, por lo cual los paneles OLED que dan luminiscencia son extremadamente delgados.

Sin embargo, su aplicación a diferencia de un tatuaje normal, no es subdérmica, es decir, los paneles OLED no se injertan el piel, por lo cual estos no son permanentes. De acuerdo con los científicos, los “tatuajes OLED”, se aplican de manera similar a las estampas.

Por lo cual el tatuaje se puede aplicar fácilmente a las superficies, y son lavables

¿Cómo están hechos los “tatuajes OLED”?

Los “tatuajes OLED” están hechos de una muy delgada capa de ‘polímero electroluminiscente’ el cual brilla cuando se le aplica una carga eléctrica, de acuerdo con el estudio, el polímero tiene de ancho 2.3 micrómetros, “un tercio del diámetro de un glóbulo rojo.”

Para integrar el polímero al tatuaje, en primer lugar, la capa de polímero se coloca entre un par de electrodos, lo cual se coloca encima de una capa aislante; y esta se adhiere al tatuaje temporal de papel.

Sin embargo, cabe mencionar que aunque la investigación está dirigida a la impresión de estos tatuajes sobre la piel humana, aun no se ha logrado aplicarlos con éxito , esto debido a que los polímeros luminiscentes se degradar rápidamente.

Además, aun no se encuentra como brindarles energía a los tatuajes una vez aplicados en la piel.

¿Usos de los “tatuajes OLED”?

Además del uso estético sobre la piel, los tatuajes OLED podrían ser utilizados en el área médica, ya que combinados con otras tecnologías portátiles podrían avisarnos sobre horarios para ingerir alimentos, el estado de alimentos y otras rutinas.