Super Bowl LV: 'Madden 21' da al ganador del partido (VIDEO)

EA hizo la predicción oficial del ganador del Super Bowl LV con 'Madden 21'.

El próximo 7 de febrero se jugará el Super Bowl LV entre los Buccaneers y los Chiefs, como cada año EA hizo la predicción oficial del partido, en esta ocasión usando 'Madden 21', dando como ganador al equipo de Kansas City, con lo que lograría su segundo campeonato al hilo.

Si bien la primera parte es prácticamente defensiva, con los Chiefs ganado el Super Bowl 14-13 a los Buccaneers de Tom Brady; es hasta la segunda mitad de la simulación de 'Madden 21' que las ofensivas se hacen presentes.

Prácticamente al final tenemos un empate 27-27; pero Patrick Mahomes demuestra que ahora es quien manda en la NFL haciendo 10 puntos en la recta final del último cuarto para llevarse el partido y el campeonato 37-27, dando inicio a lo que sería una nueva dinastía.

La predicción de 'Madden' ya ha fallado anteriormente

Se puede dudar de la predicción de 'Madden 21' del Super Bowl LV, a pesar de que ha tenido un gran porcentaje de acierto; para dar un ejemplo, el año pasado también dieron como ganadores a los Chiefs sobres los 49ers.

El problema que varios fans de los videojuegos y la NFL señalan acerca de 'Madden 21' y su predicción del Super Bowl LV, es que el juego de EA es una de las peores versiones que se han visto en los últimos años; prácticamente es la misma edición que en 2020.

Madden 20 EA

A esto también hay que señalar que los fallos han implicado a equipos donde jugaba Tom Brady, es decir a Nueva Inglaterra, donde perdió el gran juego ante Nueva York (en dos ocasiones) y Filadelfia.

Otros fallos se dieron en los partidos de Colts vs Saints, Broncos vs Seahawks y Broncos vs Panthers, donde en dos ocasiones se dio como ganador al equipo de Peyton Manning, resultando en derrotas; mientras que en la tercera Cam Newton se iba a llevar la gloria, pero el Orange Crush de Denver no lo permitió.

Con información de EA.