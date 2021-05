‘Subnautica: Below Zero’; sobrevivencia bajo del mar (RESEÑA)

‘Subnautica: Below Zero’ es un juego de sobrevivencia interesante que a veces abusa de la contemplación.



‘Subnautica: Below Zero’ es otro de esos juegos que si bien no llaman mucho la atención, pueden darle una agradable sorpresa a los jugadores.

Su estilo de sobrevivencia cuasi-realista hace de ‘Subnautica: Below Zero’ un título destacable por sí mismo entre la sobrexplotación de obras AAA.

No obstante, su concepto bien podría chocar con algunos jugadores, pues a veces se toma demasiado en serio y peca de contemplativo.

Subnautica Below Zero Unknown Worlds

¿De qué trata ‘Subnautica: Below Zero’?

En ‘Subnautica: Below Zero’ tú eres Robin, una investigadora que llega al planeta 4546b con el fin de encontrar a su hermana luego que desapareciera.

Básicamente eso es todo lo que el juego te cuenta, pues la idea es que tú mismo descubra la trama conforme vayas avanzando en tu aventura.

Si bien este concepto no es nuevo, ‘Subnautica: Below Zero’ es de los que mejor aplica esto en la práctica, pues literalmente no hay objetivos en el mapa.

Subnautica Below Zero Unknown Worlds

Tus incursiones e investigaciones serán las que dicten el curso de la historia, la cual puede ser tan corta o larga como sean tus propias habilidades.

Deberás de estar atento a las pequeñas pistas que encuentres, pues estás serán esenciales para descubrir el misterio que envuelve al juego.

¿Cómo se juega ‘Subnautica: Below Zero’?

Como su nombre lo indica, ‘Subnautica: Below Zero’ se desarrolla en ambientes bajo del mar, en un ecosistema con temperaturas congelantes.

El jugador tendrá que explorar en la medida de lo posible su entorno para encontrar recursos y las mencionadas pistas del paradero de la hermana de Robin.

Al principio no contarás con nada a la mano, más que una base fija en las profundidades donde podrás crear tu equipamiento, así como víveres.

Subnautica Below Zero Unknown Worlds

Para lograr eso tendrás que recoger lo que tengas a la mano, desde rocas hasta plantas y animales, la combinación de estos te permitirá elaborar tus ítems.

Conforme vayas creando materiales, estos se podrán ir escalando para acceder a mejores elementos de supervivencia.

Por ejemplo, de minerales obtendrás “cristal”, que junto a una planta dará una batería, que a su vez se combinará con cables y fibra para un escáner.

Esto te ayudará a que tu investigación sea más efectiva y tengas más chances de sobrevivir en este ambiente hostil.

Subnautica Below Zero Unknown Worlds

¿ ‘Subnautica: Below Zero’ es un mundo abierto?

Sí, ‘Subnautica: Below Zero’ es un mundo abierto, tal vez el más “realista” que se haya visto en videojuegos recientes.

Debido a que no tienes un objetivo real, tienes la libertad (hasta cierto punto) de elegir cómo abordar esta obra según tu propio criterio.

Ten en cuenta también que tu personaje se comportará en esta situación extrema como un ser humano “normal”.

Subnautica Below Zero Unknown Worlds

No podrá aguantar mucho tiempo bajo el agua sin un tanque de oxígeno, necesitará comer frecuentemente y tomar agua; además de mantener su temperatura.

Tendrás que estar al tanto de todos esos elementos al momento de jugar sino quiere morir de manera reiterativa.

Si bien puedes elegir un modo donde se eliminan los aspectos de supervivencia, esto hace que el juego pierda su chiste y se vuelva un tanto tedioso.

Subnautica Below Zero Unknown Worlds

¿Cómo se ve ‘Subnautica: Below Zero’?

Para ser desarrollado por un equipo “independiente” (Unknown Worlds), ‘Subnautica: Below Zero’ luce muy bien en todo sentido.

Los ambientes submarinos son coloridos, mientras que las pocas zonas “terrestres” presentan escenarios desolados llenos de nieve.

Además tenemos un clima dinámico con lluvia, nevadas, neblina, atardeceres y demás, lo que hace al juego un deleite visual.

Subnautica Below Zero Unknown Worlds

Todo lo anterior sin afectar en lo más mínimo el desempeño general de la obra, que fluye de manera adecuada en todo momento.

Si bien la música y los sonidos no son nada del otro mundo, encajan muy bien sin sacarte de la inmersión.

Tal vez lo único que hubiera sido interesante es una integración del DualSense de PS5; entendemos que Unknown Worlds no tiene recursos de otros estudios.

Subnautica Below Zero Unknown Worlds

‘Subnautica: Below Zero’ es un juego interesante si estás harto de los AAA

‘Subnautica: Below Zero’ es de esos juegos entre lanzamientos grandes que si bien no parecen destacar, tienen cierto encanto.

Pues se alejan totalmente de lo que las obras AAA nos tienen acostumbrados, explorando los límites que los videojuegos pueden ofrecer.

‘Subnautica: Below Zero’ tiene un concepto interesante que te mantendrá interesado por horas, lejos de la grandilocuencia de las obras de “primer orden”.

Subnautica Below Zero Unknown Worlds

De hecho en su modo sin elementos de supervivencia se torna algo hasta cierto punto relajante.

Si deseas algo más calmado que la oferta tradicional de juegos, sin duda ‘Subnautica: Below Zero’ es el título que debes de probar.

Pero si lo tuyo es la acción desmedida o las historias con guiones elaborados, es probable que el juego de Unknown Worlds te fastidie en poco tiempo.