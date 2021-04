State of Play: 'Among Us' llegará a PS5 y PS4

'Among Us' hará su arribo a PS5 y PS4 durante este 2021.

Además de 'Ratchet & Clank: Rift Apart', el otro anuncio fuerte del State of Play fue la llegada de 'Among Us' a PS5 y PS4 durante este 2021.

Así es, el popular juego de traiciones e impostores por fin estará disponible en consolas PlayStation a finales de año; la fecha exacta no fue revelada.

Junto con este lanzamiento se añadirá una skin especial de 'Ratchet & Clank', la cual sería exclusiva de esta versión de 'Among Us'.

Asimismo se confirmó que habrá 4 mapas disponibles y podrán jugar entre 4 a 10 personas; no hay detalles si habrá crossplay con otras plataformas.

Estaremos al pendiente cuando se libere nueva información de este lanzamiento, como su fecha de estreno y posibles novedades para consolas.

'Among Us' muy pronto estará disponible en todas las plataformas

Siendo un juego de bajo perfil de 2018, nadie esperaba que a tres años, 'Among Us' estuviera cerca de llegar a todas las plataformas de videojuegos.

Lo anterior gracias a la explosión de popularidad que tuvo a finales de 2020, derivado de la pandemia de Covid-19 y varios streamers que lo descubrieron.

De la noche a la mañana 'Among Us' se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, llegando incluso a ganar un premio dentro de los Game Awards 2020.

'Among Us' Innersloth

La propia gente de Innersloth se dice sorprendida y agradecida por toda la gente que ha llevado a 'Among Us' hasta donde esta en tan poco tiempo.

Señalan que su proyecto no tenía la intención de crecer tanto, pues sólo era un juego móvil, el cual posteriormente llegó a Steam por un precio reducido.

Ahora prácticamente no ha dispositivo en el mundo que no tenga disponible 'Among Us' en su tienda virtual, por ende, Innersloth le seguirá dando soporte.

Con información de PlayStation.