Aprovechando el "May the 4th", Disney presentó oficialmente sus sables de luz "reales" de 'Star Wars', mediante un promo del resort que abrirán en 2022.

Resulta que esta "arma Jedi" se podrá ver por primera vez en el Walt Disney World’s Star Wars: Galactic Starcruiser, probablemente en una demostración.

No se sabe si luego de esto habrá venta al público o se quedará como algo exclusivo de la compañía para eventos especiales y presentaciones de 'Star Wars'.

Disney lleva varios años desarrollando estos sables de luz, su diseño consiste en una serie de luces retráctiles que se despliegan como una cinta de medir.

Por lo mismo, parece que no son tan resistentes como los sables hechos de policarbonato o pvc que se vende en tiendas y usan los fans.

Disney prepara varios contenidos de 'Star Wars' para los siguientes años

A pesar del desempeño irregular que ha tenido 'Star Wars' en manos de Disney, la compañía no ha perdido la fe en su producto, preparando varios proyectos.

Uno de ellos son los sables de luz reales y su Walt Disney World’s Star Wars: Galactic Starcruiser; pero no es todo, estamos hablando de algo multimedia.

Tenemos el regreso de la saga al cine de la mano de Taika Waititi y Patty Jenkins con nuevas películas que se alejarán de la historia de los Skywalker.

'Star Wars: The Bad Batch' Disney

También esta el nuevo juego de la mano de Ubisoft, siendo el primer título de la saga en alejarse de EA en los últimos 6 años.

Sin olvidar las series para Disney+, como la nueva temporada de 'The Mandalorian', 'Ashoka', 'The Book of Boba Fett' y 'Rangers of the New Republic'.

En otras palabras, tenemos una muy buena base de contenido relacionado para el futuro inmediato; con Disney encontrando el camino con 'Star Wars'.

Con información de Disney.