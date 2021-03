Square-Enix revela 'Forspoken' para PS5 y PC (VIDEO)

'Forspoken' de Square-Enix estará protagonizado por Ella Balinska.

Square-Enix anunció oficialmente 'Forspoken, nueva franquicia y título debut de su nuevo estudio, Luminous Productions; el cual estará disponible para PS5 y PC durante 2022.

Originalmente revelado como "Project Athia", 'Forspoken' de Square-Enix pone a los jugadores en los zapatos de Frey Holland, una joven ordinaria que debe manejar sus habilidades mágicas para sobrevivir en un mundo de fantasía lleno de peligros.

Junto con esto el equipo anunció que el papel de Frey, la protagonista del juego, será desempeñado por la actriz Ella Balinska, mejor conocida por su rol estelar en la película del 2019, 'Charlie’s Angels'. Ella prestará su voz y será el modelo del personaje, tal y como lo podemos ver en el nuevo tráiler.

'Forspoken' es sólo uno de los muchos proyectos que prepara Square-Enix

Parece que Square-Enix quiere aprovechar este inicio de generación, pues además de 'Forspoken', la desarrolladora tiene en puerta varios proyectos, tanto de sus sagas más reconocidas, como algunas novedades para todos los fans de la compañía.

A 'Forspoken' le podemos sumar, 'Project Triangle Strategy', nuevo RPG para Switch; y 'Balan Wonderworld', como las nuevas propuestas que podremos ver muy pronto en consolas; cada una con sus propias características que las diferencian.

Del lado de sus obras consagradas no podemos olvidar a 'NieR Replicant', remake del título homónimo de PS3; 'Life is Strange: True Colors', nueva entrega de su popular aventura gráfica; y el esperado 'Final Fantasy XVI', que fuera anunciado en 2020 durante una de las presentaciones previas al lanzamiento del PS5.

Además de que también se encuentran trabajando para robustecer su oferta móvil con títulos basados en 'Las Aventuras de Fly' y 'Just Cause'; que si bien no son algo muy requerido por los jugadores más veteranos, estas opciones han resultado muy solicitadas por público en general, teniendo un buen desempeño a nivel mundial.