Sony planea hacer 10 adaptaciones de PlayStation

PlayStation confirmó la realización de 10 adaptaciones de sus franquicias; tanto series como películas



De acuerdo a una entrevista realizada por CNBC, Tony Vinciquerra, director general de PlayStation, Sony se encuentra trabajando en proyectos para adaptar 10 de sus franquicias tanto para cine como para televisión.

Los proyectos que Sony Pictures trae entre manos se dividen en tres películas y siete series de televisión que se repartirán a lo largo del 2021, además de la adaptación cinematográfica de ‘ Uncharted ’ con Tom Holland que se estrenará el próximo 16 de junio del 2021.

Aunque no se especificaron qué proyectos o qué franquicias están entre las futuras adaptaciones de PlayStation, existe un fuerte rumor que podría tratarse de ‘ The Last Guardian’ e incluso hay quienes apuestan por una adaptación de ‘God of War ’ o ‘ Twisted Mental ’.

Hasta el momento, los proyectos que se encuentran ya desarrollándose inspirados en franquicias de PlayStation están: la serie de televisión de ‘ The Last of Us ’ que se producirá en conjunto con HBO Max y el programa en vivo de ‘Final Fantasy XIV’ que será una asociación entre Sony y Hivemind Productions.

¿Sony seguirá los pasos de Warner al estrenar sus adaptaciones de PlayStation en cine y streaming?

Ante la acción tan criticada de Warner Bros. sobre estrenar de manera simultánea sus películas tanto en cine y en streaming, Vinciquerra confirmó que Sony no planea seguir los pasos de la productora.

“Tenemos un programa dentro de la empresa llamado One Sony. Realmente no estamos cambiando de rumbo en ningún grado. No creo que estemos en el negocio del día y las citas” Tony Vicenquerra

Además, el director general de PlayStation aseguró que Sony Pictures está teniendo conversaciones con cineastas de alto nivel que desean hacer negocios con la empresa y espera que para el próximo año, la proyección de películas en cine sea más fácil.

Con información de CNBC.