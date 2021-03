La inauguración de Super Nintendo World se dio con todas las medidas de higiene ante el Covid-19.



Con una sonrisa en el rostro, Shingeru Miyamoto, creador de Mario Bros, fue el encargado de inaugurar el parque de diversiones Super Nintendo World, el tan ansiado parque que los gamers estaban esperando.

Pese a que su construcción e inauguración se retrasó por lo menos un año ante la llegada de la pandemia por coronavirus , al fin fue inaugurado el parque Super Nintendo World en el recinto de los estudios Universal Japan, en Osaka, Japón.

En redes sociales y fotos de agencia, se puede ver a un sonriente Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros y desarrollador de videojuegos que ha trabajado para Nintendo desde 1977 , inaugurando el primer parque temático dedicado a los personajes de Mario Bros.

“Estoy muy contento de haber podido inaugurar la primera experiencia de Super Mario completamente realizada en el mundo para coincidir con el 35 aniversario de Super Mario” Shigeru Miyamoto

Una gran cantidad de personas esperaban ansiosas para conocer Super Mario World

En punto de las 6:30 horas de Japón, Miytamoto fue el encargado de dar paso a la apertura de puertas de Super Nintendo World, con una gran cantidad de personas esperando en la fila para poder vivir la experiencia inmersiva con los personajes uno de los videojuegos más populares del mundo.

No obstante, eso no significa que en Super Mario World no siguieran y respetaran las medidas de higiene para evitar contagios por Covid-19, pues la inauguración de la mano de Shigeru Miyamoto se llevó con todas las precauciones , es decir con cubrebocas y distanciamiento social.

Super Nintendo World en Osaka, Japón Philip Fong / AFP

Además, el cupo de Super Mario World está limitado y el tiempo de espera para las atracciones está restringido para evitar aglomeraciones; por ejemplo, para conducir un propio Mario Kart se estima que se deben esperar unos 50 minutos mientras que en Yoshi’s Adventure, uno 35 minutos.

De momento, la entrada a turistas extranjeros a Super Mario World está limitada hasta que el coronavirus ceda o hasta nuevo aviso, por lo que para quienes planeen visitar el país nipón para la experiencia inmersiva, habrán de esperar un poco más.

Cabe recordar que, mientras se está a la espera de la flexibilización de normas en Japón, en Orlando, Florida ya se esta construyendo un segundo Super Mario World.