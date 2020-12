'Scott Pilgrim vs. The World: The Game' anuncia su nueva fecha de lanzamiento

El juego se retrasará un par de semanas con respecto a su ventana de estreno anunciada por Ubisoft.

Ubisoft anunció la nueva fecha de lanzamiento de 'Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition', que ahora se lanzará el 14 de enero de 2021 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia, Windows PC y Ubisoft+; así como PlayStation 5 y Xbox Series X/S gracias a la retrocompatibilidad.

Esta versión contará con el juego base además del contenido descargable original de Knives Chau y Wallace Wells, personajes que fueron agregados tiempo después al título de 2010. Asimismo, contará con multijugador local y en línea, esto último una de las novedades.

'Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition' de Ubisoft celebra los 10 años tanto del lanzamiento del juego en plataformas de antepasada generación, como a la película homónima dirigida por Edgar Wright basada en el cómic de Bryan Lee O'Malley.

¡Prepárense para subir de nivel!



¡El juego de Scott Pilgrim estará disponible el 14 de enero! 🤜💥🤛#ScottPilgrim #ScottPilgrimTheGame



Conoce más: https://t.co/LE328djdxc pic.twitter.com/b11DM3T7Cv — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) December 7, 2020

El juego de 'Scott Pilgrim' no estaba disponible debido a problemas de licencia

Algo curioso que sucedió con 'Scott Pilgrim vs. The World: The Game' es que, a pesar de que fue lanzado con relativo éxito para el PS3, Xbox 360, Wii y demás, tiempo después fue sacado de las tiendas virtuales y su venta fue prohibida.

Esto debido a que la licencia de la obra con Ubisoft expiró, por lo que a pesar de que ellos eran los productores del juego, no podían comercializar nada relacionado al cómic o película de 'Scott Pilgrim'; por lo mismo, muchos dieron por perdido el título.

Scott Pilgrim Ubisoft

Por lo menos durante 7 años, cualquier mención al interactivo fue omitida y se pensó que este no regresaría jamás, como ha sucedido con otros juegos derivados de licencias; afortunadamente Ubi renovó su trato con los dueños de los derechos para hacer el relanzamiento.

No obstante, no sabemos de cuántos años fue el trato, bien podría volver a pasar la misma situación que en antaño; así todos los fans que quieran revivir esta obra deberán de obtenerla antes de que vuelva a desaparecer de las tiendas.